Bay­reuth – Stu­dio­büh­ne am Was­ser­turm prä­sen­tiert Com­media. Jür­gen Skam­braks zeigt sein ful­mi­nan­tes Solo „Tau­ge­nichts“ , eine Com­media nach der Novel­le von Joseph von Eichen­dorff, auf der Büh­ne am Was­ser­turm am Sams­tag, den 7. August 2021 um 20.00 Uhr.

„Wem Gott will rech­te Gunst erwei­sen…“ In sei­ner Amts­stu­be träumt sich der Dich­ter Eichen­dorff in die Fer­ne, weg von stau­bi­gen Akten, drücken­der Ver­ant­wor­tung und kal­ten Füßen – nach Ita­li­en. Er ersinnt die Figur des Tau­ge­nichts, der sei­ner Faul­heit wegen vom Vater ver­sto­ßen wird und – immer der Nase nach – in die Welt zieht. Ersucht nichts und fin­det Aben­teu­er und Glück und Pech und Freu­de und Leid und Lie­be und Schmerz und Lie­der und Wor­te und Gip­fel und Abgrün­de und die Blaue Blu­me und den Gral … Eichen­dorffs Novel­le über den Mül­ler­sohn, der sein Glück in die Hand nimmt und sich – sei­ner Nase fol­gend – musi­zie­rend durch die Welt trei­ben lässt, ern­te­te schon bei der Erst­ver­öf­fent­li­chung viel Lob und wur­de ab Ende des 19. Jahr­hun­derts sehr populär.