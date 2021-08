Bay­reuth bekommt in die­sen Tagen Besuch aus sei­nen Part­ner­städ­ten. Zur Auf­füh­rung der Wag­ner-Oper „Der Flie­gen­de Hol­län­der“ am 11. August im Fest­spiel­haus wer­den Dele­ga­tio­nen aus dem öster­rei­chi­schen Bur­gen­land und aus der Part­ner­stadt Rudol­stadt erwar­tet. Sie hal­ten sich vom 10. bis 12. August in Bay­reuth auf. Aus dem Bur­gen­land wer­den Lan­des­haupt­mann Hans Peter Dosko­zil mit sei­ner Lebens­ge­fähr­tin Julia Jurt­schak, Par­la­ments­prä­si­den­tin Vere­na Dunst mit ihrem Ehe­mann Man­fred Dunst und Pro­to­koll­chef Man­fred Rieg­ler nach Bay­reuth kom­men. Die Stadt Rudol­stadt ver­tre­ten Bür­ger­mei­ster Jörg Reichl und die Part­ner­schafts­be­auf­trag­te Jana Lutz. Auf die Gäste der Stadt war­tet neben dem Besuch der Bay­reu­ther Fest­spie­le ein tou­ri­sti­sches Begleitprogramm.