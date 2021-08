Sie waren lan­ge bei­spiels­wei­se im Fuss­ball, Hand­ball und Co. sport­lich aktiv? Sie suchen nach einer sport­li­chen Betä­ti­gung, die Spiel und Spaß an der Bewe­gung kom­bi­niert und auch nach der akti­ven Wett­kampf­sport-Zeit in bei­na­he jedem Alter erlernt und zeit­lich fle­xi­bel mit Freun­den aus­ge­übt wer­den kann?

Dann hat der Baur Sport­ver­ein Burg­kunst­adt genau das rich­ti­ge Ange­bot für Sie!

Die Ten­nis­ab­tei­lung des Baur SV bie­tet am Frei­tag, 10.September, von 18:00–19:30 Uhr ein unver­bind­li­ches, kosten­lo­ses Ein­stei­ger-Trai­ning für Erwach­se­ne jeden Alters auf der Anla­ge in der Dr. Satt­ler Stra­ße 1 an. Ver­eins­trai­ner Vla­di­mir Nemec und Sport­wart Ste­fan Kor­nitz­ky (Ten­nis B‑Trainer) erklä­ren die Grund­la­gen des Ten­nis­sports und infor­mie­ren über den Ver­ein. Alle Mate­ria­li­en wer­den gestellt, so dass außer Sport­klei­dung und ‑schu­hen nichts mit­ge­bracht wer­den muss.

Die Orga­ni­sa­to­ren bit­ten um eine kur­ze Anmel­dung per Anruf, Nach­richt oder E‑Mail. Hier­für, eben­so wie für die ganz­jäh­ri­ge Abspra­che indi­vi­du­el­ler Schnup­per­mög­lich­kei­ten und für wei­te­re Infor­ma­tio­nen steht Sport­wart Ste­fan Kor­nitz­ky per Tele­fon, Nach­richt oder E‑Mail jeder­zeit ger­ne zur Ver­fü­gung (stefan.​kornitzky@​gmail.​com, 0176/92686847).

Haben Sie Inter­es­se? Machen Sie sich doch auch ein Bild von uns unter www​.bau​rsv​.de, auf Face­book (@BAURSVTennis) oder auf Insta­gram (@baur_sv_burgkunstadt_tennis).