Wel­che Far­ben haben Kib­bys Igel­sta­cheln? Wel­che Papp­fi­gu­ren aus berühm­ten Kin­der­bü­chern fin­det man in der Kin­der­bi­blio­thek? Und wie heißt das Regal, in dem die neu­en Kin­der­bü­cher ste­hen? Das Rät­sel, mit dem sich inter­es­sier­te Kin­der auf Ent­deckungs­tour durchs RW21 bege­ben kön­nen, gibt es ab sofort am Info­point in der Kinderbibliothek.