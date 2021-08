Bun­des­tags­wahl: Kreis­wahl­aus­schuss lässt 14 Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten zu

Der Kreis­wahl­aus­schuss hat über die Zulas­sung der Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten für die Bun­des­tags­wahl am 26. Sep­tem­ber im Wahl­kreis 242 ent­schie­den. Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber für ein Man­dat sind Ste­fan Mül­ler (Christ­lich-Sozia­le Uni­on in Bay­ern), Mar­ti­na Stamm-Fibich (Sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Par­tei Deutsch­lands), Chri­sti­an Beß­ler (Alter­na­ti­ve für Deutsch­land), Ralf Schwab (Freie Demo­kra­ti­sche Par­tei), Tina Prietz (Bünd­nis 90/​Die Grü­nen), Anna-Cari­na Häuß­ler (Freie Wäh­ler), Chri­sti­an Sta­del­mann (Öko­lo­gisch-Demo­kra­ti­sche Par­tei), Ste­fan Mül­ler (Par­tei für Arbeit, Rechts­staat, Tier­schutz, Eli­ten­för­de­rung und basis­de­mo­kra­ti­sche Initia­ti­ve), Jür­gen Purz­ner (Pira­ten), Richard Straub (Mar­xi­stisch-Leni­ni­sti­sche Par­tei Deutsch­lands), Tor­sten Weber (Basis­de­mo­kra­ti­sche Par­tei Deutsch­land), Adam Kunst­mann (AKB), Rüdi­ger Kalup­ner (Ange­la and I are here to crea­te) sowie Susan­ne Henig (Kli­ma­li­ste).

Der Wahl­kreis 242 umfasst die kreis­freie Stadt Erlan­gen, den Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt sowie die Gemein­den Dachs­bach, Ger­hards­ho­fen und Uehl­feld aus dem Land­kreis Neu­stadt an der Aisch-Bad Winds­heim. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​b​u​n​d​e​s​t​a​g​s​w​a​h​l​2​021.

Rest­müll- und Bio­ton­nen­ab­fuhr stark eingeschränkt

Die städ­ti­sche Rest­müll- und Bio­ton­nen­ab­fuhr ist der­zeit stark ein­ge­schränkt. Das teil­te die Abfall­wirt­schaft der Stadt­ver­wal­tung am Diens­tag mit. Es kön­nen nicht alle Ton­nen im gewohn­ten Rhyth­mus geleert wer­den. Grund sind krank­heits­be­ding­te Personalausfälle.

Gar­ten­ab­fäl­le kön­nen im Rah­men der Vor­ga­ben kosten­frei zur Kom­po­stie­rungs­an­la­ge in der Neu­en­wei­her­stra­ße 11 oder zur Umla­de­sta­ti­on am Hafen gebracht werden.