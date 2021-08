Zu einem gemein­sa­men Infor­ma­ti­ons­aus­tausch tra­fen sich Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter der Rechts­an­walt­schaft und der Justiz am 30. Juli 2021 im Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg. Der offe­ne Gedan­ken­aus­tausch, bei dem zahl­rei­che The­men­fel­der ange­spro­chen wur­den, war durch die Prä­si­den­tin der Rechts­an­walts­kam­mer Bam­berg, Rechts­an­wäl­tin Ilo­na Trei­bert, und den Prä­si­den­ten des Ober­lan­des­ge­richts Lothar Schmitt initi­iert wor­den. An der Gesprächs­run­de, die auf­grund der anhal­ten­den Pan­de­mie nur mit einer begrenz­ten Zahl an Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern durch­ge­führt wer­den konn­te, nah­men unter ande­rem Gene­ral­staats­an­walt Wolf­gang Gründ­ler und der Prä­si­dent des Land­ge­richts Bam­berg Anton Lohneis teil.

„Der kon­ti­nu­ier­li­che Aus­tausch zwi­schen der Anwalt­schaft und der Justiz ist für alle Rechts­su­chen­den von beson­de­rer Bedeu­tung, da bei­de die wich­tig­sten Orga­ne der Rechts­pfle­ge dar­stel­len“, so Prä­si­dent Schmitt im Rah­men sei­ner Begrü­ßung. Wenn die Zusam­men­ar­beit gut funk­tio­nie­re und von gegen­sei­ti­gem Respekt getra­gen sei, kön­ne man dem Rechts­staat sowie den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern am besten dienen.

Im Anschluss an sei­ne ein­lei­ten­den Wor­te stell­te Prä­si­dent Schmitt das gemein­sa­me For­schungs­pro­jekt von Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg und Uni­ver­si­tät Würz­burg zum The­ma „Mensch und Justiz im digi­ta­len Zeit­al­ter“ vor. Unter Betei­li­gung ver­schie­de­ner wis­sen­schaft­li­cher Rich­tun­gen sol­len inter­dis­zi­pli­när die Her­aus­for­de­run­gen der Digi­ta­li­sie­rung für den Bereich der Justiz erör­tert wer­den. Auch die Anwalt­schaft habe bereits signa­li­siert, sich an die­sem Pro­jekt zu betei­li­gen, was ihn sehr freue. Bis­her wur­den im Rah­men die­ses Pro­jekts unter ande­rem die Rich­te­rin­nen und Rich­ter des Bezirks bei einer stan­dar­di­sier­ten Umfra­ge zu ihren Ein­schät­zun­gen zur Digi­ta­li­sie­rung, zum Ein­satz von Video­tech­nik bei Gerichts­ver­hand­lun­gen und den ethi­schen Gren­zen der Digi­ta­li­sie­rung befragt. Eine ähn­li­che Umfra­ge bei den Rechts­an­wäl­tin­nen und Rechts­an­wäl­ten lau­fe aktu­ell. Man erhof­fe sich aus den­Er­geb­nis­sen der Umfra­ge zahl­rei­che Anre­gun­gen für den Fort­gang der Digi­ta­li­sie­rung im Recht.

Auch im wei­te­ren Ver­lauf des Gesprächs bil­de­te die Digi­ta­li­sie­rung einen Schwer­punkt. So berich­te­te Prä­si­den­tin Ilo­na Trei­bert über die Erfah­run­gen der Rechts­an­walt­schaft mit dem elek­tro­ni­schen Rechts­ver­kehr. Aber auch die Her­aus­for­de­run­gen bei Gerichts­ver­hand­lun­gen wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie wur­den von Prä­si­den­tin Trei­bert the­ma­ti­siert. Zwi­schen allen Betei­lig­ten der Gesprächs­run­de ent­wickel­te sich eine inten­si­ve Dis­kus­si­on, bei der auch zahl­rei­che wei­te­re The­men­kom­ple­xe wie die Moder­ni­sie­rung des Zivil­pro­zes­ses und erste Erfah­run­gen mit dem neu­en Recht der Pflicht­ver­tei­di­gung ange­spro­chen wurden.

Gegen Ende der Gesprächs­run­de ging der Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Lothar Schmitt auf die für das Ober­lan­des­ge­richt wich­ti­ge „Erin­ne­rungs­kul­tur“ ein. So habe man kürz­lich eine wür­di­ge Gedenk­ver­an­stal­tung anläss­lich des 77. Todes­tags von Hans Wöl­fel gemein­sam mit der Rechts­an­walts­kam­mer durch­füh­ren kön­nen. Auch zum 88. Todes­tag von Wil­ly Aron sei im klei­nen Kreis ein Blu­men­ge­steck an der Gedenk­ta­fel im Gebäu­de des Ober­lan­des­ge­richts nie­der­ge­legt wor­den. Die­se Ver­an­stal­tun­gen sei­en ihm sehr wich­tig, um das Geden­ken an die Opfer der Gräu­el­ta­ten wäh­rend der Zeit des Natio­nal­so­zia­lis­mus in Erin­ne­rung zu hal­ten und sicht­bar zu machen. Per­so­nen wie Hans Wöl­fel und Wil­ly Aron kön­nen auch in der heu­ti­gen Zeit als Vor­bild für jede Juri­stin und jeden Juri­sten die­nen, da waren sich Prä­si­den­tin Trei­bert, der Erste Vor­sit­zen­de des Anwalts­ver­eins Bam­berg, Rechts­an­walt Rai­ner Rieg­ler, und Prä­si­dent Schmitt mit allen Betei­lig­ten einig.

Am Ende der Gesprächs­run­de wur­den die inten­si­ve Gesprächs­at­mo­sphä­re und der rege Gedan­ken­aus­tausch von allen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern gelobt. Alle Betei­lig­ten begrüß­ten eine Fort­set­zung die­ses Gesprächs­fo­rums spä­te­stens im näch­sten Jahr.