Der Stadt­rat der Stadt Kulm­bach hat in sei­ner ver­gan­ge­nen Sit­zung mit einer Zwei-Drit­tel-Mehr­heit beschlos­sen, dass das Spar­tan Race in Kulm­bach in die­sem Jahr nicht statt­fin­den wird. Das Sport­er­eig­nis der Extra­klas­se war ursprüng­lich für das erste Okto­ber­wo­chen­en­de 2021 vorgesehen.

„Die Pan­de­mie­un­si­cher­heit und damit zusam­men­hän­gend die nied­ri­gen Teil­neh­mer­zah­len waren letzt­lich aus­schlag­ge­bend für die Mehr­heit der Stadt­rats­mit­glie­der, gegen eine Umset­zung in die­sem Jahr zu votie­ren. Natür­lich wäre es ein abso­lu­tes Ver­an­stal­tungs­high­light gewe­sen, hät­te das Spar­tan Race heu­er statt­fin­den kön­nen. Aller­dings sol­len die Infek­ti­ons­zah­len allen Pro­gno­sen fol­gend im Herbst deut­lich anstei­gen, was dazu füh­ren kann, dass das Event ent­we­der auf­grund der Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung abge­sagt wer­den muss oder dass Gastro­no­mie bzw. Hotel­le­rie schlie­ßen müss­ten, was eine Durch­füh­rung maß­geb­lich erschwe­ren wür­de“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann den Beschluss.

Die Zahl der Anmel­dun­gen ist deut­lich gerin­ger als zum ursprüng­li­chen Ter­min: wäh­rend für Juni 2020 und auch für Juni 2021 über 4.000 Sport­le­rin­nen und Sport­ler ange­mel­det waren, sind es zum Ersatz­ter­min im Okto­ber ledig­lich 1.350.

Der bestehen­de Ver­trag zwi­schen der Stadt Kulm­bach und der Agen­tur läuft selbst­ver­ständ­lich wei­ter, das Spar­tan Race Trifec­ta Wee­kend ist nun für das Wochen­en­de 18. und 19. Juni 2022 terminiert.

Auch die Agen­tur XChan­ge blickt opti­mi­stisch auf das kom­men­de Jahr: „Wir freu­en uns nun auf die Pre­miè­re 2022! Gemein­sam mit der Stadt Kulm­bach kön­nen wir den 18./19. Juni 2022 als Datum für das Spar­tan Race Kulm­bach prä­sen­tie­ren. Für die Stadt Kulm­bach ist das Spar­tan Race eine Leucht­turm­ver­an­stal­tung und wir pla­nen mit vol­lem Élan an einem tol­len Spar­tan Trifec­ta Wochen­en­de mit einer Stadt ganz im Zei­chen von Spar­tan. Kulm­bach lebt Spar­tan!“, heißt es von Sei­ten der Agentur.