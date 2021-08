Das Kreis­ju­gend­fest ist auf 2022 ver­scho­ben… aber nicht ganz! Um den Ver­ei­nen den­noch eine Platt­form zu bie­ten und eini­ge lieb­ge­won­ne­ne Tra­di­tio­nen des Kreis­ju­gend­fe­stes wei­ter­zu­füh­ren greift der Kreis­ju­gend­ring Lich­ten­fels (KJR) erneut auf die digi­ta­len Mög­lich­kei­ten der Home­page zurück. So sind über die gesam­ten Som­mer­fe­ri­en auf www​.kjr​-lich​ten​fels​.de unter „Kreis­ju­gend­fest 21“ auf einem Bild des ursprüng­lich geplan­ten Fest­ge­län­des in Alten­kunst­adt ver­schie­de­ne Ver­eins­lo­gos abge­bil­det. Hin­ter jedem ver­birgt sich ein kur­zer Film, in dem sich der jewei­li­ge Verein/​Verband vor­stellt. Um die­ses „vir­tu­el­le Kreis­ju­gend­fest“ etwas inter­ak­ti­ver zu gestal­ten, gibt es auch in die­sem Jahr das belieb­te „Lauf­quiz“, das aus­nahms­wei­se ganz ohne lau­fen gemei­stert wer­den kann. So gibt es zu jedem Video eini­ge Fra­gen und wer die­se beant­wor­tet und an den KJR schickt, kann dabei sogar noch Prei­se gewin­nen. Das Lauf­quiz gibt es auf der Home­page zum Selbst­aus­drucken oder auf Anfra­ge per Post vom KJR.

Jede/​r ist ein­ge­la­den sich rein­zu­klicken, über die Ver­ei­ne und Ein­rich­tun­gen zu infor­mie­ren und so viel­leicht neue Akti­vi­tä­ten für den Neu­start nach den Feri­en zu finden.

Die Abga­be­frist für das Lauf­quiz ist das Ende der Feri­en, die Vide­os blei­ben jedoch auch dar­über hin­aus noch online.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.kjr​-lich​ten​fels​.de, Tele­fon: 09571/940603, Mail: service@​kjr-​lichtenfels.​de