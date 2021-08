Der „Ver­ein Natio­nal­park Stei­ger­wald e.V.“ hat­te ein­ge­la­den zu Infor­ma­ti­ons- und Posi­ti­ons­ge­sprä­chen in das Such­ge­biet eines künf­ti­gen Natio­nal­parks in den nörd­li­chen Stei­ger­wald nach Ebrach. Gekom­men sind so wich­ti­ge Leu­te wie der bay. SPD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Flo­ri­an v. Brunn, SPD-MdB Andre­as Schwarz aus dem Land­kreis Bam­berg und der Umwelt­po­li­ti­sche Spre­cher im Bun­des­tag und SPD-MdB Car­sten Trä­ger aus Fürth.

Mit dabei waren auch der frü­he­re Bezirks­tags­prä­si­dent des Regie­rungs­be­zirks OFR und frü­he­re Land­rat des LK BA Dr. Gün­ther Denz­ler, einer der „Män­ner der ersten Stun­de“ des Natio­nal­park­ge­dan­kens, der Stellv. Land­rat des Land­krei­ses Schwein­furt Tho­mas Vizl, sowie der 2. Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Ebrach Jür­gen Ulrich. Dr. Ralf Strauß­ber­ger war für den BN Bay­ern und den Freun­des­kreis Natio­nal­park Stei­ger­wald gekom­men und führ­te als aus­ge­wie­se­ner Wald- und Forst­ex­per­te die Pro­mi­nenz zu mar­kan­ten, aus­sa­ge­kräf­ti­gen Stel­len im Ebra­cher Forst. Die Par­tei­po­li­ti­ker waren sehr inter­es­siert und auch infor­miert und zeig­ten sich für die Belan­ge eines deut­lich bes­se­ren Schut­zes der Natur hier sehr auf­ge­schlos­sen und äußer­ten sich durch­weg posi­tiv über die Ziel­set­zung des Bür­ger­ver­eins Natio­nal­park Steigerwald.