Drin­gen­de Woh­nungs­öff­nung – Per­son in Not­la­ge – Ein­satz für das HLF2 und die Drehleiter

Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 31.07.2021 um 14:16 Uhr die Kame­ra­den der Feu­er­wehr Buben­reuth gemein­sam mit dem Ret­tungs­dienst in die Wal­ter-Flex-Stra­ße zu einer drin­gen­den Woh­nungs­öff­nung. Hier wur­de ein Unglücks­fall ver­mu­tet. Nach Erkun­dung durch den Ein­satz­lei­ter wur­de ein offe­nes Fen­ster an der Gebäu­de­rück­sei­te im ersten Ober­ge­schoss fest­ge­stellt. Mit­tels Steck­lei­ter konn­ten sich die Kame­ra­den Zugang zu der Woh­nung ver­schaf­fen. Die Haus­tü­re wur­de geöff­net und die Ein­satz­stel­le an die Poli­zei übergeben.