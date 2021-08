LICH­TEN­FELS (02.08.2021). „Wenn es einer ver­dient hat, dann ist es Ott­mar Jahn“, sag­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner am Frei­tag bei einem außer­ge­wöhn­li­chen Emp­fang im Land­rats­amt. Anläss­lich der Aus­hän­di­gung des Ver­dienst­kreu­zes am Ban­de des Ver­dienst­or­dens der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land ehr­te er den Alten­kunst­adter für sei­ne Ver­dien­ste um das Feu­er­wehr­we­sen im Land­kreis und um die Was­ser­wacht. An der Fei­er­stun­de in Würz­burg, in der Innen­staats­se­kre­tär Ger­hard Eck die Aus­zeich­nung über­reich­te, hat­ten weder Land­rat noch Stell­ver­tre­ter, teil­neh­men kön­nen, da bei­de auf­grund ander­wei­ti­ger Ver­pflich­tun­gen ter­min­lich ver­hin­dert waren. Stell­ver­tre­tend war jedoch Kreis­brand­rat Timm Vog­ler bei der Ehrung in Würz­burg vor Ort.

„Ein­satz über das nor­ma­le Maß hinaus“

In sei­ner Lau­da­tio stell­te der Land­rat her­aus, dass der Ver­dienst­or­den nicht nur die höch­ste Aner­ken­nung ist, die die Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land zu ver­ge­ben hat, er sei auch ein klei­ner Dank der Gesell­schaft für gro­ße Ver­dien­ste um das All­ge­mein­wohl. Ott­mar Jahn hat sich in unter­schied­li­chen und ver­ant­wor­tungs­vol­len Füh­rungs­funk­tio­nen her­aus­ra­gen­de Ver­dien­ste um das Feu­er­lösch­we­sen sowie durch Jahr­zehn­te lan­ges ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment in der Was­ser­ret­tung erwor­ben, beton­te Chri­sti­an Meiß­ner und dank­te im Namen des Land­krei­ses und sei­ner Bür­ge­rin­nen und Bür­ger: „Herr Jahn hat durch sein fach­kun­di­ges Wis­sen und sei­ne pro­fes­sio­nel­le Ein­satz­be­reit­schaft im Bereich des Feu­er­lösch­we­sens für den Land­kreis Lich­ten­fels qua­li­ta­tiv hohe Maß­stä­be und Stan­dards gesetzt. Sei­ne Pflicht­auf­fas­sung geht deut­lich über das nor­ma­le Maß hin­aus. Wir freu­en uns sehr, dass die­ser außer­ge­wöhn­li­che Ein­satz mit die­ser hohen Aus­zeich­nung gewür­digt wurde.“

Wie der Land­rat in sei­ner Lau­da­tio her­vor­hob, ist Ott­mar Jahn seit 1974 akti­ves Mit­glied der Feu­er­wehr – zunächst bei der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Strös­sen­dorf, wech­sel­te er spä­ter zur Stütz­punkt­feu­er­wehr nach Alten­kunst­adt. 27 Jah­re enga­gier­te er sich in der Kreisbrandinspektion:

Von 1992 bis 2012 fun­gier­te er als Kreis­brand­mei­ster und von 2012 bis 2019 als Kreis­brand­in­spek­tor des Land­krei­ses Lich­ten­fels und ab 1. Juli 2016 bis (zum Errei­chen des 63. Lebens­jah­res im) Janu­ar 2019 war er auch Stell­ver­tre­ter des Kreisbrandrates.

Sein beson­de­res Inter­es­se galt von Anfang an den Auf­ga­ben­be­rei­chen Sprech­funk, Atem­schutz, Strah­len­schutz, Ölscha­dens­be­kämp­fung und gefähr­li­che Güter. Durch die Teil­nah­me an sämt­li­chen hier­für ange­bo­te­nen Lehr­gän­gen und durch wei­te­re per­sön­li­che Fort­bil­dun­gen erwarb er sich ein umfang­rei­ches Fach­wis­sen. Als Aus­bil­der gab er sei­ne Kennt­nis­se im Rah­men von Stand­ort­lehr­gän­gen an die Feu­er­weh­ren im Land­kreis Lich­ten­fels weiter.

Im Jahr 1994 erstell­te Ott­mar Jahn den in Bay­ern ersten Leit­fa­den für die Funk­aus­bil­dung, mit dem der Land­kreis Lich­ten­fels damals sogar der Staat­li­chen Feu­er­wehr­schu­le vor­aus war. Zudem war er maß­geb­lich an der funk­tech­ni­schen Anbin­dung zur Inte­grier­ten Leit­stel­le (ILS) Coburg betei­ligt. Zwi­schen 2013 und 2016 lei­ste­te er als Pro­jekt­lei­ter für den Zweck­ver­band für Ret­tungs­dienst und Feu­er­wehralar­mie­rung Pio­nier­ar­beit bei der Ein­füh­rung des Digi­tal­funks für den Bereich der ILS Coburg.

„Mit hoher Fach- und Sach­kun­de hat Jahn die Arbeit in den ein­zel­nen Pro­jekt­grup­pen koor­di­niert, abge­stimmt und vor­an­ge­trie­ben“, zitier­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner wört­lich aus der Lau­da­tio von Innen­staats­se­kre­tär Eck: „Es ist nicht zuletzt sei­nem sach­kun­di­gen und umsich­ti­gen Han­deln bei ört­li­chen und über­ört­li­chen Gefahr­gut­un­fäl­len zu ver­dan­ken, dass wäh­rend sei­ner gesam­ten Dienst­zeit weder Ein­satz­kräf­te noch die Umwelt zu Scha­den gekom­men sind. Viel­fach hat er sich dabei bei psy­chisch und phy­sisch bela­sten­den Ein­sät­zen her­vor­ra­gend bewährt; er ging sei­nen Feu­er­wehr­ka­me­ra­den als ech­tes Vor­bild voran.“

„Her­aus­ra­gen­des Wirken“

Her­vor­zu­he­ben, so erin­ner­te der Land­rat, ist Ott­mar Jahns her­aus­ra­gen­des Wir­ken als Mit­glied der Ein­satz­lei­tung beim Voll­brand eines Gar­ten­cen­ters in Alten­kunst­adt im Jahr 1993 sowie auch bei einem Kata­stro­phen­alarm bei einem Unter­neh­men in Michel­au im Jahr 2012. Vor der Inbe­trieb­nah­me des Ver­kehrs­pro­jek­tes Deut­sche Ein­heit 8.1 ICE-Neu­bau­strecke Ebens­feld-Erfurt war Jahn als Übungs­lei­ter für die Kata­stro­phen­schutz­voll­übung am ICE-Tun­nel Eier­ber­ge ver­ant­wort­lich. Inner­halb von nur fünf Mona­ten wur­de unter sei­ner Feder­füh­rung für mehr als 650 Ret­tungs­kräf­te und 1.100 teil­neh­men­de Per­so­nen die größ­te Kata­stro­phen­schutz­voll­übung in der Geschich­te des Land­krei­ses Lich­ten­fels geplant und durchgeführt.

Im Jahr 2013 wur­de Ott­mar Jahn mit dem Steck­kreuz für beson­de­re Ver­dien­ste um das Feu­er­wehr­lösch­we­sen aus­ge­zeich­net. Das Feu­er­wehr-Ehren­zei­chen erhielt er am 25. Sep­tem­ber 1999 in Sil­ber und am 10. Okto­ber 2014 in Gold.

Auch bei der Was­ser­wacht aktiv

Dar­über hin­aus gehört Ott­mar Jahn seit 1975 der Was­ser­wacht-Orts­grup­pe Alten­kunst­adt an, deren 3. Vor­sit­zen­der er seit 2017 ist. Dabei absol­vier­te er die Aus­bil­dun­gen zum Ret­tungs­schwim­mer, Ret­tungs­tau­cher und zum Boots­füh­rer. Auf Kreis­ebe­ne war er Tauch­leh­rer, Tauch­be­auf­trag­ter und Aus­bil­der. Bis Ende der neun­zi­ger Jah­re war er als Bezirks- und stell­ver­tre­ten­der Lan­destauch­aus­bil­der tätig.

„Wenn er mit einer Auf­ga­be betraut wird, erfüllt Ott­mar Jahn die­se stets bis ins Detail“, wür­dig­te der Alten­kunst­adter Bür­ger­mei­ster Robert Hüm­mer bei der Fei­er­stun­de. Kreis­brand­rat Timm Vog­ler stell­te her­aus, der Alten­kunst­adter habe „Zehn­tau­sen­de von Ein­satz­stun­den gelei­stet“ und beton­te: „Wir konn­ten uns immer auf Dich ver­las­sen!“ „Dank aus gan­zem Her­zen“ sag­te auch der 1. Vor­sit­zen­de der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Alten­kunst­adt, Andre­as Will.

Von einem „Vor­bild, wie man es sich nicht bes­ser vor­stel­len kann, und jeman­dem, der es ver­steht, „Ande­re für die Sache zu begei­stern“, sprach der Geschäfts­füh­rer des Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes, Tho­mas Petrak, mit Blick auf Ott­mar Jahn. Die­ser dank­te für die loben­den Wor­te und die Ehrung. Er unter­strich, sein Ziel sei es stets (gewe­sen) ande­ren zu hel­fen und ande­re dafür zu begei­stern zu hel­fen. Die Aus­zeich­nung wer­de er mit Stolz tra­gen – aber auch „stell­ver­tre­tend für die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den, die mich unter­stützt haben, und für alle, die an mei­ner Sei­te gestan­den haben“, so der Altenkunstadter.