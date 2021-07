Wil­helmsthal (Lkrs. Kro­nach ) – Frei­tag, 30.07.21, gegen 14:45 Uhr, geriet beim Ver­la­den von Holz­stäm­men auf einen Holz­la­ster die­ser aus ver­mut­lich tech­ni­schem defekt in Brand. Per­so­nen­scha­den ist nicht zu ver­zeich­nen. Feu­er­wehr zum Löschen vor Ort. Die Staats­stra­ße 2200, Abschnitt 200, km 6,5, zwi­schen Lahm und Effel­ter ist in die­sem Bereich wegen den Lösch­ar­bei­ten gesperrt. Eine Umlei­tung ist ein­ge­rich­tet. Es kann zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen wegen der Umlei­tung kom­men. Der Holz­trans­por­ter konn­te soweit abge­löscht wer­den. Am Trans­por­ter ent­stand durch den Brand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Die Lösch­ar­bei­ten der Glut­ne­ster im Sta­pel der Holz­stäm­me am Holz­ver­la­de­platz dau­er­ten lan­ge an.