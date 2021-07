Nach dem Stadt­rats­be­schluss vom 28. Juli zur mög­li­chen Bewirt­schaf­tung der Unte­ren Brücke in Bam­berg kamen am Frei­tag, 30. Juli, Ver­tre­ter der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bam­berg, der Poli­zei und der Stadt Bam­berg zusam­men, um das wei­te­re Vor­ge­hen zu bera­ten. Im Ergeb­nis wird „drin­gend emp­foh­len, auf eine beid­sei­ti­ge Bewirtschaftung/​Bestuhlung der Unte­ren Brücke zu ver­zich­ten, wenn gleich­zei­tig der Durch­gangs­ver­kehr auf­recht­erhal­ten und die Brücke nicht der all­ge­mei­nen Ver­kehrs­nut­zung ent­zo­gen wer­den soll“. Damit ist der Stadt­rats­be­schluss vom 28. Juli so nicht umsetz­bar. Die­ser sah vor, dass ent­lang der Brücken­brü­stung beid­sei­tig Tische und Bän­ke oder Stüh­le auf­ge­stellt wer­den sollen.

„Wir neh­men die von Poli­zei und Feu­er­wehr vor­ge­brach­ten Beden­ken sehr ernst. Die Gewähr­lei­stung der Sicher­heit der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger und der unein­ge­schränk­ten Ein­satz­fä­hig­keit der Feu­er­wehr haben ober­ste Prio­ri­tät“, teilt die Stadt mit. Die Ver­wal­tung hat bereits Kon­takt mit den Bür­ger­ver­ei­nen auf­ge­nom­men. Die­se sol­len betei­ligt wer­den, um doch noch eine Lösung zu fin­den, die eine – mög­li­cher­wei­se redu­zier­te – gastro­no­mi­sche Nut­zung der Unte­ren Brücke mög­lich macht.