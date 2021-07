Coburg – Das City­ma­nage­ment der Pro­jekt­grup­pe Stadt­ma­cher arbei­tet immer inten­siv dar­an, die Cobur­ger Innen­stadt­ak­teu­re zu unter­stüt­zen. In enger Abstim­mung mit eini­gen Ein­zel­händ­lern, Gastro­no­men und Dienst­lei­stern wur­de ein Kon­zept für eine Bonus­kar­ten­ak­ti­on entwickelt.

Bei jedem Ein­kauf erhält der Kun­de vom teil­neh­men­den Händ­ler, Gastro­nom oder Dienst­lei­ster der Cobur­ger Innen­stadt einen Auf­kle­ber auf sei­ner Bonus­kar­te. Dabei spielt der Ein­kaufs­wert kei­ne Rol­le – jeder Ein­kauf in der Innen­stadt wird belohnt. Wel­che Innen­stadt­ak­teu­re sich an die­ser Akti­on betei­li­gen sieht man an dem Pla­kat „Wir sind dabei! Auf­kle­ber sam­meln und gewin­nen“. Für Ein­zel­händ­ler und Kun­den star­tet damit auch ein klei­nes Expe­ri­ment: Die Cobur­ge­rin­nen und Cobur­ger kau­fen ver­mut­lich doch öfter im Städt­chen ein, als sie es viel­leicht glau­ben. Mit jedem gesam­mel­ten Auf­kle­ber wird somit deut­lich, was die Cobur­ger Innen­stadt ihren Kun­den zu bie­ten hat. Denn: Coburg – hier bin ich richtig!

Ein­zel­händ­le­rin Janis Franz fragt ihre Fol­lower auf Insta­gram: „Wie oft geht man eigent­lich nach Coburg und lässt somit den Klick in der Stadt?! – Ich fin­de das ist ein inter­es­san­tes Expe­ri­ment für alle, die ger­ne die Innen­stadt unter­stüt­zen oder es in Zukunft vor­ha­ben.“ Das City­ma­nage­ment hat sich etwas Beson­de­res ein­fal­len las­sen, um die Teil­nah­me zu beloh­nen: Die Innen­stadt­ak­teu­re wur­den dazu auf­ge­ru­fen, Prei­se zu Ver­fü­gung zu stel­len, um das kom­plet­te Port­fo­lio Coburgs abzu­bil­den. Die Bereit­schaft war aus­ge­spro­chen groß, vie­le Ein­zel­händ­ler, Gastro­no­men und Dienst­lei­ster haben dem City­ma­nage­ment tol­le Prei­se aus ihren Sor­ti­men­ten über­las­sen. Es wer­den nach Abschluss der Sam­mel­ak­ti­on am 06.10.2021 unter allen ein­ge­reich­ten Bonus­kar­ten knapp 150 Prei­se im Wert von über 2.500 € verlost.

Die voll­stän­dig bekleb­te Kar­te kann bis zum 06.10.2021 aus­ge­füllt bei der Pro­jekt­grup­pe Stadt­ma­cher / City­ma­nage­ment, Mau­er 14, 96450 Coburg ein­ge­reicht werden.