Herz­li­che Ein­la­dung ergeht zu fei­er­li­chen „Orgel­ma­ti­neen mit besinn­li­chen Tex­ten“ in die Basi­li­ka Göß­wein­stein. Die­se fin­den an den Sonn­ta­gen in der Urlaubs­zeit, 01.08.21, 08.08.21, 22.08.21 und 29.08.21 jeweils von 14.00 bis 14.30 Uhr statt. Mit­wir­ken­de sind Basi­li­kao­r­ga­nist Georg Schäff­ner und Pfar­rer Pater Lud­wig Mazur OFM. Neben fei­er­li­cher Orgel­mu­sik wer­den besinn­li­che Tex­te vor­ge­tra­gen. Der Ein­tritt ist frei.

Micha­el Dör­res, Pfarrsekretär