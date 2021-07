Wie geht es Führungskräften?

Füh­rungs­kräf­te müs­sen stra­te­gisch han­deln, dabei visio­när und vor­bild­lich sein sowie Per­so­nal­ent­wick­lun­gen und Gesund­heits­ma­nage­ment im Blick behal­ten. Damit haben sie weit­rei­chen­den Ein­fluss auf den Erfolg von Orga­ni­sa­tio­nen sowie auf das Enga­ge­ment, die Zufrie­den­heit und die Gesund­heit ihrer Mit­ar­bei­ten­den. Doch wie wir­ken sich die Auf­ga­ben und Anfor­de­run­gen auf die Lei­stungs­fä­hig­keit und Gesund­heit von Füh­rungs­kräf­ten selbst aus? Ein aktu­el­les For­schungs­pro­jekt an der Bam­ber­ger Pro­fes­sur für Arbeits- und Orga­ni­sa­ti­ons­psy­cho­lo­gie möch­te Ant­wor­ten fin­den. Dazu wer­den noch bis Ende Sep­tem­ber 2021 dis­zi­pli­na­ri­sche wie fach­li­che Füh­rungs­kräf­te aller Bran­chen und Orga­ni­sa­tio­nen gesucht, die im Rah­men meh­re­rer kur­zer Online-Befra­gun­gen Aus­kunft über ihr Wohl­erge­hen im Arbeits- und Füh­rungs­all­tag geben.

Die Stu­di­en­teil­neh­men­den erwar­tet eine 15-minü­ti­ge Vor-Befra­gung sowie ins­ge­samt drei Fra­ge­bö­gen, deren Bear­bei­tung jeweils zehn Minu­ten in Anspruch nimmt und die über einen selbst fest­ge­leg­ten Zeit­raum von drei Wochen bear­bei­tet wer­den. Auch Mit­ar­bei­ten­de spie­len im Füh­rungs­all­tag eine wich­ti­ge Rol­le, wes­halb deren Per­spek­ti­ve für die Stu­die eben­falls von Belang ist: Daher erhal­ten die Inter­view­ten am Ende jedes Fra­ge­bo­gens einen Link zu einer ähn­lich auf­ge­bau­ten Befra­gung, die an min­de­stens drei Mit­ar­bei­ten­de wei­ter­ge­lei­tet wer­den soll.

Die Füh­rungs­kräf­te, die an der Stu­die mit­wir­ken, erhal­ten auf Wunsch eine indi­vi­du­el­le Rück­mel­dung zu den Befra­gungs­er­geb­nis­sen sowie Anre­gun­gen, Tipps und Emp­feh­lun­gen, wie die­se Ergeb­nis­se inter­pre­tiert und genutzt wer­den kön­nen. Auf die­se Wei­se kön­nen sie von zuge­schnit­te­nen und wis­sen­schaft­lich fun­dier­ten Emp­feh­lun­gen für die Lei­stungs­fä­hig­keit und Gesund­heit ihres Teams pro­fi­tie­ren. Dar­über hin­aus besteht die Mög­lich­keit, an einer Ver­lo­sung von Tha­lia Gut­schei­nen im Wert von ins­ge­samt 100 Euro teilzunehmen.

Detail­lier­te Infor­ma­tio­nen zur Stu­die und Anmel­dung fin­den Sie unter: www​.uni​-bam​berg​.de/​a​u​o​p​s​y​c​h​/​f​o​r​s​c​h​u​n​g​/​s​t​u​d​i​e​n​t​e​i​l​n​a​h​m​e​/​f​i​t​-​u​n​d​-​g​e​s​u​n​d​-​i​m​-​f​u​e​h​r​u​n​g​s​a​l​l​tag