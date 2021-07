Voll­sper­rung der KC 35 zwi­schen Stein­bach am Wald und Windheim

Der Land­kreis Kro­nach führt Anfang August Decken­sa­nie­rungs­maß­nah­men auf der KC 35 zwi­schen Stein­bach am Wald und Wind­heim durch. Dies hat zur Fol­ge, dass in der Zeit von 2. (ab 7 Uhr) bis vor­aus­sicht­lich 13. August der Strecken­ab­schnitt zwi­schen der Ein­mün­dung zum Wind­hei­mer Sport­platz und der Ein­mün­dung „Schö­nau“ in Stein­bach am Wald kom­plett gesperrt sein wird.

Die Umlei­tun­gen wer­den aus­ge­schil­dert: Von Süden kom­mend wird der Ver­kehr auf­grund der gleich­zei­ti­gen Sper­rung der Fört­schen­dor­fer Orts­durch­fahrt über Rothen­kir­chen und Buch­bach nach Wind­heim bezie­hungs­wei­se von Buch­bach aus wei­ter über Kehl­bach und die Staats­stra­ße 2209 nach Stein­bach am Wald umge­lei­tet. Die beschil­der­te Umlei­tungs­strecke von Nor­den kom­mend führt von Stein­bach am Wald aus über Hirsch­feld nach Windheim.

Das Land­rats­amt bit­tet die betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis für die­se Maßnahme.