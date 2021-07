Wegen wei­te­rer Bau­ar­bei­ten in der Erlan­ger Stra­ße (halb­sei­ti­ge Sper­rung), wird die Hal­te­stel­le Brücken­stra­ße ab Frei­tag, 30. Juli 2021 mit Betriebs­be­ginn bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 13. August 2021 wei­ter­hin ver­legt. Die Ersatz­hal­te­stel­le befin­det sich dann wie­der um die Ecke, gegen­über der Hal­te­stel­le Wal­len­rod­stra­ße, vor der VR-Bank in der Brücken­stra­ße, Anwe­sen Nr. 3. Eine wei­te­re Ersatz­hal­te­stel­le, für Fahr­ten über Frau­en­au­rach Sport­platz, befin­det sich in der Her­zo­gen­au­ra­cher Stra­ße, vor Anwe­sen 1. Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen über unse­ren Stadt­bus­ver­kehr erhal­ten Sie unter: https://​stadt​bus​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen