Seit dem 01.07.2021 befin­det sich eine Fili­al­pra­xis der Neu­ro­chir­ur­gie-Pra­xis Würz­burg / Bad Mer­gen­theim in der Stei­ger­wald­kli­nik Bur­ge­brach. Im Ron­dell der Stei­ger­wald­kli­nik, ange­glie­dert an die Schmerz­am­bu­lanz fin­det jeweils am Diens­tag die „Wir­bel­säu­len­sprech­stun­de“ statt. Ter­mi­ne kön­nen über die Haupt­pra­xis der Neu­ro­chir­ur­gen in Würz­burg ver­ein­bart wer­den: Tel.: 0931 55360.

Dr. Ste­fan Köh­ler und Prof. Dr. Andre­as Kro­ne wer­den die Sprech­stun­den in der Fili­al­pra­xis an der Stei­ger­wald­kli­nik durch­füh­ren. Sie unter­su­chen und bera­ten Patient*innen mit neu­ro­chir­ur­gi­sche Erkran­kun­gen der Band­schei­ben, der Len­den- und Hals­wir­bel­säu­le, Wir­bel­ka­nal­ver­en­gun­gen (Spi­nal­ka­nal­stenose) und Insta­bi­li­tät der Wir­bel­säu­le, Ope­ra­tio­nen wer­den durch Dr. Ste­fan Köh­ler und Prof. Dr. Andre­as Kro­ne in der Stei­ger­wald­kli­nik durchgeführt.

Die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (GKG) freut sich sehr, durch die­se Fili­al­pra­xis der neu­ro­chir­ur­gi­schen Exper­ten der Bevöl­ke­rung im Land­kreis Bam­berg zusätz­li­che Sprech­stun­den­ter­mi­ne und die Mög­lich­keit der Ope­ra­ti­on in der Stei­ger­wald­kli­nik anbie­ten zu kön­nen. Eben­falls gra­tu­liert die GKG Bam­berg Herrn Prof. Dr. med. Andre­as Kro­ne, der zum drit­ten Mal in Fol­ge als „Deutsch­lands emp­foh­le­ne Ärz­te aus der Regi­on“ aus­ge­zeich­net wur­de. Dies ermit­tel­te Focus-Gesund­heit in Zusam­men­ar­beit mit der Ham­bur­ger Stif­tung Gesundheit.