Nach 9:0‑Start: Alt­stadt zu Gast in Aubstadt

Es geht Schlag auf Schlag in der Regio­nal­li­ga Bay­ern. Nach dem 5:0 am Frei­tag bei der zwei­ten Mann­schaft der SpVgg Greu­ther Fürth geht es für Timo Rost und sei­ne Schütz­lin­ge direkt am Diens­tag (18.30 Uhr) in Aub­stadt wei­ter. Am kom­men­den Frei­tag steht dann das erste Heim­spiel der Sai­son gegen Wacker Burg­hau­sen an. Auf­grund der Ver­le­gung des neu­en Rasens im Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on fin­det die Par­tie in Weis­main statt.

Doch nun gehen erst ein­mal die Blicke auf Diens­tag und Aub­stadt. Die Alt­stadt will ihren Traum­start fort­set­zen. Die Gelb-Schwar­zen hol­ten in zwei Spie­len bis­her sechs Punk­te, kas­sier­ten kei­nen Gegen­tref­fer und schos­sen gegen Rain und Fürth ins­ge­samt gleich neun Tore. Des­we­gen rei­sen die Rost-Schütz­lin­ge mit reich­lich Selbst­ver­trau­en nach Aub­stadt. Aber der TSV hat die­se Sai­son bereits gezeigt, zu was er fähig ist, spiel­te zwei­mal 0:0, am ersten Spiel­tag gegen Auf­stiegs-Aspi­rant Unter­ha­ching hät­te es auch einen Drei­er geben können.

Es fehlt: Patrick Wei­mar (Mus­kel­fa­ser­riss)

Stim­men von Trai­ner Timo Rost