Alle acht städ­ti­schen Schu­len in Forch­heim wur­den im Zuge des Pro­gram­mes des Frei­staats Bay­ern zur För­de­rung von Glas­fa­ser­an­schlüs­sen und WLAN für öffent­li­che Schu­len in den ver­gan­ge­nen 18 Mona­ten an das zukunfts­si­che­re Glas­fa­ser­netz ange­schlos­sen, teilt die städ­ti­sche Wirt­schafts­för­de­rung mit. Die Stadt­wer­ke Forch­heim erhiel­ten von der Stadt Forch­heim den Zuschlag für den Aus­bau. Die Inve­sti­ti­ons­sum­me in Höhe von 315.242 Euro wird zu 80 Pro­zent durch den Frei­staat Bay­ern finanziert.

Grund­stein für digi­ta­le Bil­dung an Forch­heims Schu­len gelegt: Inter­net und digi­ta­le Ange­bo­te zur Aus­bil­dung von Medi­en­kom­pe­tenz gehö­ren heu­te zu zen­tra­len The­men des Schul­plans. Dafür braucht es eine hohe und sta­bi­le Band­brei­te sowie die pas­sen­de Infrastruktur.

„Mit der Rea­li­sie­rung der Glas­fa­ser­an­schlüs­se an den städ­ti­schen Schu­len gehen wir einen wei­te­ren Schritt zur Digi­ta­li­sie­rung an unse­ren Schu­len und kön­nen gleich­zei­tig auch unser Glas­fa­ser­netz in der Stadt Forch­heim erwei­tern,“ fasst Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein die Not­wen­dig­keit des Aus­baus zusammen.

„Die Stadt Forch­heim als Wirt­schafts­stand­ort ver­zeich­net gleich­zei­tig auch einen stei­gen­den Zuzug von Fami­li­en, deren Kin­der in den Forch­hei­mer Schu­len aus­ge­bil­det wer­den. Mit einer Band­brei­te von bis zu einem Giga­bit pro Sekun­de kön­nen die digi­ta­len Ange­bo­te in der Schu­le schnell, sta­bil und unab­hän­gig von der Schü­ler­an­zahl genutzt wer­den“, ergänzt Vik­tor Nau­mann, Wirt­schafts­för­de­rer der Stadt Forchheim.

„Wir sind dank­bar für das Ver­trau­en, wel­ches die Stadt in uns als regio­na­les Stadt­werk setzt und sind sehr froh dar­über, dass unser Ange­bot den Zuschlag erhal­ten hat.

Gleich­zei­tig haben wir die Bau­maß­nah­men genutzt, unse­ren eigen­wirt­schaft­li­chen Glas­fa­ser­aus­bau vor­an­zu­trei­ben und umlie­gen­de Haus­hal­te anzu­schlie­ßen“, erläu­tert Mathi­as Rez­nik, kauf­män­ni­scher Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Forchheim.

Die­se Schu­len ver­fü­gen aktu­ell über High­speed-Inter­net: Seit Mai 2021 besit­zen die fol­gen­den Schu­len einen Glas­fa­ser­an­schluss mit Geschwin­dig­kei­ten bis zu 1 Gbit/​s und wer­den mit foO­ne-Dien­sten der Stadt­wer­ke Forch­heim versorgt: