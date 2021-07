Am Wochen­en­de kamen die letz­ten anfangs der ver­gan­ge­nen Woche in das vom Hoch­was­ser betrof­fe­ne Gebiet in Rhein­land-Pfalz ent­sen­de­ten Ein­satz­kräf­te des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth zurück in ihre Heimat.

35 ehren­amt­li­che Hel­fe­rin­nen und Hel­fer aus Orts­grup­pen in Stadt und Land­kreis Bay­reuth waren zu Beginn der ver­gan­ge­nen Woche, mit einem gro­ßen Auf­ge­bot an Ein­satz­fahr­zeug, als Teil des Hil­fe­lei­stungs­kon­tin­gen­tes Stan­dard Ober­fran­ken und als Absi­che­run­gen ein­ge­setz­ter Feu­er­wehr­kräf­te aus der Stadt und Land­kreis Bay­reuth in das Kata­stro­phen­ge­biet ent­sandt wor­den. Der pri­mä­re Auf­ga­ben­schwer­punkt im Ein­satz­ge­biet oblag der Sicher­stel­lung der Ver­pfle­gung der vor Ort im Kata­stro­phen­ge­biet ein­ge­setz­ten Ein­satz­kräf­te, sowie der Errich­tung von Unter­künf­ten für die Bevöl­ke­rung und der Ver­sor­gung die­ser mit Nah­rungs­mit­teln. Hel­fe­rin­nen und Hel­fern der Bay­reu­ther Schnell­ein­satz­grup­pe Tech­nik & Sicher­heit hal­fen zudem mit beim Auf­bau der not­wen­di­gen tech­ni­schen Infra­struk­tur vor Ort. Die Besat­zung eines wei­te­ren Gerä­te­wa­gens des Roten Kreu­zes Bay­reuth wur­de zu Errich­tung eines Behand­lungs­plat­zes in das Ein­satz­ge­biet entsandt.

Nach 72 Stun­den im Ein­satz kehr­te das Gros der ein­ge­setz­ten Bay­reu­ther Rot-Kreuz-Kräf­te zurück in ihre Hei­mat und wur­den dort vom Kreis­be­reit­schafts­lei­ter des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth Richard Knorr und sei­nen bei­den Stell­ver­tre­tern Bernd Neu­kam und Patrick Cze­kal­la in Emp­fang genom­men. Richard Knorr dank­te den ehren­amt­li­chen Mit­glie­dern im Namen des Roten Kreu­zes in Bay­reuth, für ihr groß­ar­ti­ges Enga­ge­ment und ihre spon­ta­ne Ein­satz­be­reit­schaft und zeig­te sich froh, dass alle Hel­fe­rin­nen und Hel­fer gesund aus dem Ein­satz zurück­ge­kehrt sind.

Als Nach­züg­ler kehr­te am ver­gan­ge­nen Sams­tag das letz­te Ein­satz­fahr­zeug des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth aus dem Ein­satz­ge­biet zurück.

Der Ret­tungs­trans­port­wa­gen war mit der Absi­che­rung des Hilfs­kon­tin­gen­tes der Feu­er­weh­ren aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth beauf­tragt und über­nahm zeit­wei­se, als ein­zi­ger vor­han­de­ner voll aus­ge­stat­te­ter Ret­tungs­wa­gen im Ein­satz­ge­biet, die Auf­recht­erhal­tung des Regel­be­trie­bes der Not­fall­ret­tung. Im Rah­men die­ser Auf­ga­be wur­den zwei medi­zi­ni­sche Not­fäl­le in der Bevöl­ke­rung behan­delt und zahl­rei­che klei­ne Wund­ver­sor­gun­gen vorgenommen.

Am Ein­satz waren fol­gen­den Orts­grup­pen der Bereit­schaf­ten des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth: Bay­reuth I, Creu­ßen, Hollfeld, Gefrees, Fich­tel­berg, Mistel­gau, Mehl­mei­sel, Peg­nitz – mit fol­gen­den Ein­satz­fahr­zeu­gen betei­ligt: 1x Ret­tungs­trans­port­wa­gen, 4x Mann­schafts­trans­port­wa­gen mit Anhän­ger, 4x Gerätewagen.

Der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth dankt allen betei­lig­ten Ein­satz­kräf­ten, Hel­fe­rin­nen und Hel­fer, Unter­stüt­ze­rin­nen und Unter­stüt­zern im Hin­ter­grund, die mit ihrem Enga­ge­ment und ihrer Ein­satz­be­reit­schaft mit zum Gelin­gen die­ses über­re­gio­na­len und schnel­len Ein­sat­zes bei­getra­gen haben.

Bereits die­se Woche bre­chen wei­te­re Ein­hei­ten des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth in das vom Hoch­was­ser betrof­fe­nen Gebiet auf, um der Bevöl­ke­rung dort zu helfen.