Kulm­bach – Die gebür­ti­ge Ahorn­ta­le­rin, Anna Lena Neu­big, hat in Bay­reuth ihre all­ge­mei­ne Hoch­schul­rei­fe erwor­ben und im Anschluss auf eine Aus­bil­dung zur Gärt­ne­rin mit Fach­rich­tung Garten‑, Land­schafts- und Sport­platz­bau an der Hoch­schu­le Wei­hen­ste­phan – Trie­s­dorf in Frei­sing ihren Bache­lor of Engi­nee­ring Land­schafts­bau und Manage­ment gemacht. Seit dem 01. Juli 2021 ist sie offi­zi­ell im Sach­ge­biet 44 Kreis­fach­be­ra­tung für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge im Land­rats­amt Kulm­bach beschäftigt.

Die 25-Jäh­ri­ge tritt die Nach­fol­ge von Fried­helm Haun an, der im April 2021 nach 30 Jah­ren als Kreis­fach­be­ra­ter und Exper­te für Gar­ten­ge­stal­tung in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand ver­ab­schie­det wur­de. „Mit Anna Lena Neu­big konn­ten wir eine jun­ge, dyna­mi­sche und enga­gier­te Mit­ar­bei­te­rin gewin­nen, die unse­ren Land­kreis und unse­re Gar­ten­bau­ver­ei­ne künf­tig mit ihren viel­sei­ti­gen Fach­kennt­nis­sen unter­stüt­zen wird“, freut sich Land­rat Klaus Peter Söllner.

Als gelern­te Land­schafts­gärt­ne­rin liegt ihr ein ver­ant­wor­tungs­vol­ler Umgang mit Res­sour­cen und eine öko­lo­gi­sche und kli­ma­ge­rech­te Pla­nung sowie die Pfle­ge von Frei­flä­chen beson­ders am Her­zen. Dank ihrer vor­he­ri­gen Posi­ti­on als Bau­lei­te­rin in einem mit­tel­stän­di­schen Gar­ten und Land­schafts­bau­be­trieb kann sie auf einen gro­ßen Erfah­rungs­schatz im Bereich der fach­li­chen Bera­tung zurück­grei­fen, die nun eine der Haupt­auf­ga­ben in ihrer neu­en Tätig­keit sein wird. „Ich freue mich beson­ders auf den Aus­tausch mit den Gemein­den und den Gar­ten­bau­ver­ei­nen“, so Anna Lena Neubig.

Die neue Kreis­fach­be­ra­te­rin enga­giert sich ehren­amt­lich bei der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Vols­bach – Eichig und als Lek­to­rin in der Pfarrgemeinde.