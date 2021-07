Die DEL2 hat den Spiel­plan für die kom­men­de Sai­son bekannt geben: Unse­re Wöl­fe star­ten in Bay­reuth und zu Hau­se gegen Kassel

Ein Ham­mer-Auf­takt für unse­re Sel­ber Wöl­fe in der ersten DEL2-Sai­son: Am Frei­tag, 1.10.2021 geht es zum Lokal­ri­va­len nach Bay­reuth. Die letz­ten Pflicht­spiel­der­bys bei­der Clubs gegen­ein­an­der fan­den in der Sai­son 2015/2016 statt. Am Sonn­tag, 3.10.2021 geben mit den Kas­sel Hus­kys die Vize­mei­ster der Vor­sai­son ihre Visi­ten­kar­te in der Sel­ber NETZSCH-Are­na ab.

Kom­plet­ter Spiel­plan zum Her­un­ter­la­den (PDF, 420KB)

Ange­pass­te Anfangs­zei­ten blei­ben bestehen

Die im Lau­fe der ver­gan­ge­nen Sai­son ange­pass­ten Anfangs­zei­ten blei­ben auch für die kom­men­de Spiel­zeit bestehen. Sonn­tags steigt das Eröff­nungs­bul­ly in der NETZSCH-Are­na um 17:00 Uhr, frei­tags und wochen­tags um 19:30 Uhr. Bezüg­lich des Dau­er­kar­ten­vor­ver­kaufs wer­den wir in Kür­ze eine sepa­ra­te Mel­dung herausgeben.

Im März beginnt die hei­ße Zeit

Die Haupt­run­de wird als Dop­pel­run­de unter den 14 Teams der DEL2 aus­ge­tra­gen und läuft vom 1.10.2021 bis 6.3.2022. Die nach Abschluss der Haupt­run­de auf den Plät­zen sie­ben bis zehn ran­gie­ren­den Clubs spie­len ab dem 9.3.2022 die bei­den noch frei­en Play­off-Plät­ze im Modus „best of three“ aus. Die vier Letzt­platz­ier­ten star­ten ab 16.3.2022 in die Play-Downs und kämp­fen über zwei „best of seven“-Runden gegen den Abstieg. Die bei­den Gewin­ner der Pre-Play­offs sowie die besten sechs Mann­schaf­ten der Haupt­run­de star­ten eben­falls ab 16.3.2022 in die Play­offs um die DEL2-Meisterschaft.