Infor­ma­tio­nen für einen gelun­ge­nen Stu­di­en­start aus erster Hand

Wer sich für ein Stu­di­um im Bereich der Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten an der Hoch­schu­le Hof inter­es­siert, der kann am 03. August 2021 im Rah­men eines Bewer­ber­ta­ges vie­le Infor­ma­tio­nen aus erster Hand erhal­ten. Zwi­schen 10 und 14 Uhr fin­det die Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung für Stu­di­en­in­ter­es­sier­te, Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber sowie für bereits neu ein­ge­schrie­be­ne Stu­die­ren­de statt.

„Hier wer­den alle typi­schen Fra­gen rund um das Stu­di­um beant­wor­tet und die fami­liä­re Hoch­schu­le Hof mit ihrem Cam­pus vor­ge­stellt. Auch der Maker­Space, unse­re Krea­tiv­werk­statt für Tüft­ler ist offen. Die Stu­den­ti­sche Umwelt­in­itia­ti­ve und die Renn­sport­grup­pe For­mu­la Stu­dent wer­den an die­sem Tag eben­falls vor Ort sein und sich prä­sen­tie­ren“, so Prof. Dr. Anke Mül­ler, Deka­nin der Fakul­tät Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten. Die Lei­te­rin­nen und Lei­ter der ein­zel­nen Stu­di­en­gän­ge ste­hen zudem für Ein­zel­ge­sprä­che zur Ver­fü­gung und Stu­die­ren­de aus den jewei­li­gen Stu­di­en­gän­gen füh­ren die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer über den Cam­pus und durch die Labo­re. Ein erster Besuch in der Men­sa stimmt anschlie­ßend auf das rich­ti­ge Hoch­schul­ge­fühl ein. Übri­gens: Wer spät dran ist, kann sich noch bis Ende August 2021 zum Stu­di­um ein­schrei­ben. Wäh­rend der Ver­an­stal­tung gilt das bestehen­de Hygie­nekon­zept der Hoch­schu­le Hof.

Anmel­dung

Aus Grün­den der Orga­ni­sa­ti­on ist eine Anmel­dung zum Bewer­ber­tag bis zum 01.08.2021 erfor­der­lich unter:

https://​www​.hof​-uni​ver​si​ty​.de/​u​e​b​e​r​-​u​n​s​/​f​a​k​u​l​t​a​e​t​e​n​/​i​n​g​e​n​i​e​u​r​w​i​s​s​e​n​s​c​h​a​f​t​e​n​/​o​n​l​i​n​e​a​n​m​e​l​d​u​n​g​-​b​e​w​e​r​b​e​r​t​a​g​.​h​tml