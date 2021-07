Gold­kro­nach – Regio­na­le Lie­der und Impul­se … …das erwar­tet die Besu­cher am Diens­tag, 27. Juli 2021, um 18 Uhr, vor der Stadt­kir­che Gold­kro­nach. Caro­lin Pruy-Popp, Volks­mu­sik­be­ra­te­rin für Ober­fran­ken, bringt regio­na­le Lie­der zum Klin­gen. Dabei wird das Was­ser und was es an Klän­gen, Ver­sen und Geschich­ten birgt, eine beson­de­re Rol­le spie­len denn schließ­lich liegt die Gold­kro­nacher Kir­che direkt an der Kro­nach. Vor dem Lie­der­abend mit Tex­ten und Impul­sen bie­tet der Gold­kro­nacher Pfar­rer Hans-Georg Taxis um 17.30 Uhr eine Kir­chen­füh­rung an. Der Ein­tritt ist kosten­los, Spen­den sind willkommen.

Ver­an­stal­ter sind die Bera­tungs­stel­le für Volks­mu­sik in Fran­ken / Arbeits­stel­le Bad Berneck, die Kir­chen­ge­mein­de Gold­kro­nach und das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk. Der Abend ist Teil der Som­mer-Rei­he „Kir­chen erzäh­len Geschichten“.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen dazu und zu den Hygie­ne­vor­schrif­ten unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de