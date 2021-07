Am Frei­tag die­ser Woche fin­det das Bay­reu­ther Kul­tur­ge­spräch statt (Nähe­res sie­he bei­gefüg­tes Plakat).

Bit­te mel­den Sie sich an unter buero@​koschyk.​de oder Tel. 09241/4858592

Wir benö­ti­gen Name, Vor­na­me, Tele­fon­num­mer sowie Impf­sta­tus. Nicht Geimpf­te brau­chen einen Negativtest.

Bereits eine Woche spä­ter steigt das Frän­ki­sche Genuss­fest „Alex­an­der von Hum­boldt mit allen Sin­nen genie­ßen“. Ter­min: Sonn­tag, 8. August, 11–18 Uhr im Barock­gar­ten von Schloss Gold­kro­nach mit allen Hum­boldt-Spe­zia­li­tä­ten und Prä­sen­ta­ti­on vie­ler Orga­ni­sa­tio­nen. Musi­ka­li­sche Umrah­mung durch Sig­gi Stadt und dem Fran­ken­quar­tett sowie der Zoll­ka­pel­le Nürn­berg. Anmel­dung nicht erfor­der­lich, aber Imp­fung oder Negativtest.

Am 14. August um 19.30 Uhr fin­det in der Kath. Kir­che St. Micha­el „Ein Lie­der­abend mit Freun­den von Alex­an­der von Hum­boldt“ statt. Gesang Anto­nia Ruck, Kla­vier­be­glei­tung Kirill Kve­t­niy. Anmel­dung tele­fo­nisch oder per Mail erfor­der­lich (sie­he oben)

Am 21. August star­tet die erste geführ­te Hum­boldt-Wan­de­rung mit David Zin­ke und Hart­mut Koschyk auf dem Hum­boldt-Weg rund um Gold­kro­nach mit Brot­zeit. 11–16 Uhr, Start- und Ziel­punkt: Markt­platz Gold­kro­nach. Bit­te anmelden

Am 28. August um 19 Uhr fin­det ein Kon­zert mit Linus Cuno und Band in der Ev. Kir­che Gold­kro­nach statt. Anmel­dung eben­falls erfor­der­lich. Bit­te nut­zen Sie unser viel­fäl­ti­ges kul­tu­rel­les Ange­bot und unter­stüt­zen Sie das Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum Schloss Gold­kro­nach e. V.