Unter dem Mot­to „Gekom­men und zu hören“ macht der Dia­log­bus der SPD-Bun­des­tags­frak­ti­on am Don­ners­tag, den 29. Juli 2021, von 17 Uhr bis 19 Uhr Sta­ti­on auf dem Pra­ger Platz (Vor­platz Rot­main-Cen­ter/Rot­main­hal­le) in Bay­reuth. Was erwar­ten Sie eigent­lich von der SPD im Bun­des­tag? Wor­um soll sie sich küm­mern? Und was hat sie in den ver­gan­ge­nen Mona­ten für uns im Bun­des­tag erreicht und durch­ge­setzt? Wie schaf­fen es wir die Fol­gen der Coro­na-Pan­de­mie zu mei­stern und was ist dafür noch nötig? Über die­se und vie­le wei­te­re Fra­gen kann dann auch mit der Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten und Par­la­men­ta­ri­schen Staats­se­kre­tä­rin Anet­te Kram­me dis­ku­tiert werden.