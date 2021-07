Bam­berg – Am Diens­tag, 27. Juli 2021, fin­den sich im Hegel­saal der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le ab 15.30 Uhr die Mit­glie­der des Finanz­se­na­tes sowie des Kon­ver­si­ons- und Sicher­heits­se­na­tes in einer öffent­li­chen Sit­zung zur Errich­tung einer Park­pa­let­te auf dem Lagar­de-Are­al zusam­men. Ab 16.00 Uhr tagen dann die Mit­glie­der des Finanz­se­na­tes und bera­ten über die Aus­wir­kun­gen der aktu­el­len Pan­de­mie auf aktu­el­le Bau­maß­nah­men, die Gene­ral­sa­nie­rung des Fuchs­park­sta­di­ons, die Fas­sa­den­sa­nie­rung der Luit­pold­schu­le sowie das infek­ti­ons­schutz­ge­rech­te Lüf­ten in Schulen.

Am Mitt­woch, 28. Juli 2021, hat der Stadt­rat ab 14.30 Uhr eben­falls im Hegel­saal öffent­lich in sei­ner letz­ten Sit­zung vor der Som­mer­pau­se eine umfang­rei­che Tages­ord­nung abzu­ar­bei­ten: The­ma sind u.a. der Monats­be­richt zur Covid-19-Pan­de­mie, ein Bericht des Ober­bür­ger­mei­sters, die Situa­ti­on in der Innen­stadt, das Stark­re­gen­ma­nage­ment, die Beset­zung des Feri­en­se­na­tes 2021, der Erlass einer Sat­zung zur Daten­nut­zung sowie die Sat­zung und die Gebüh­ren­sat­zung für die Stadtbildstelle.

Die Voll­sit­zung fin­det in hybri­der Form statt. Die Mit­glie­der des Stadt­ra­tes kön­nen wäh­len, ob sie per­sön­lich oder online an der Sit­zung teil­neh­men möch­ten. Der Ein­lass in den Hegel­saal fin­det jeweils eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt. Zu beach­ten ist, dass es auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on wei­ter­hin zu Beschrän­kun­gen der Besu­cher­zah­len kommt.

Es besteht die Mög­lich­keit, sich vor der gemein­sa­men Sit­zung am 27.07.2021 ab 15.00 Uhr und vor der Voll­sit­zung am 28.07.2021 ab 14.00 Uhr frei­wil­lig vor Ort testen zu las­sen. Hier ist aller­dings mit War­te­zei­ten zu rech­nen. Die Pflicht zum Tra­gen einer FFP2-Mas­ke und Erfas­sung der Kon­takt­da­ten besteht weiterhin.

Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.