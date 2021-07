„Ehren­amt ist kei­ne Selbstverständlichkeit.“

Senio­rin­nen und Senio­ren unter­hal­ten, zuhö­ren, ein freund­li­ches Lächeln, Unter­stüt­zung beim Ein­kauf, Beglei­tung zum Arzt: Das alles kön­nen Auf­ga­ben von ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern, lie­be­voll „Zeit­schen­ker“ genannt, sein.

Die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg (GKG Bam­berg), die Sozi­al­stif­tung Bam­berg (SSB) und die VISIT-Grup­pe bil­den in Koope­ra­ti­on Kur­se zum „Zeit­schen­ker“ an, bei dem 16 Modu­le zum ehren­amt­li­chen Senio­ren­be­glei­ter qua­li­fi­zie­ren. Wäh­rend der Qua­li­fi­zie­rung zum „Zeit­schen­ker“ kön­nen Men­schen, die ger­ne ein Ehren­amt über­neh­men möch­ten, sich medi­zi­ni­sches und wis­sen­schaft­li­ches Wis­sen aneig­nen, das den Ehren­amt­li­chen Sicher­heit ver­mit­telt und kon­ti­nu­ier­lich in der Pra­xis ange­wen­det wer­den kann. Eben­falls im Pro­gramm eta­bliert sind Hospi­ta­ti­ons­pha­sen, die einen regel­mä­ßi­gen Pra­xis­aus­tausch gewähren.

In die­sem Rah­men erhiel­ten in die­sem Jahr ins­ge­samt sie­ben Per­so­nen die Zer­ti­fi­ka­te für die Teil­nah­me an der Zeit­schen­ker-Qua­li­fi­zie­rung von den erfah­re­nen Dozen­ten Alex­an­dra Schlicht (GKG Bam­berg), Seba­sti­an Krü­ger (Visit) und Ste­fan Pau­er (Sozi­al­stif­tung) im Tivo­lisch­löss­chen in Bamberg.

„Ihr Enga­ge­ment für Ihre Mit­men­schen ver­dient unse­ren Respekt und höch­ste Aner­ken­nung. Ein Ehren­amt erfor­dert Zeit, Aus­dau­er, Ver­läss­lich­keit und manch­mal kostet es auch Ner­ven. Wir freu­en uns, dass Sie sich für die­se Tätig­keit ent­schie­den haben und bedan­ken uns an die­ser Stel­le herz­lich für Ihren Ein­satz.“, so die Dozenten.

Umfang­rei­che Infor­ma­tio­nen zur Qua­li­fi­zie­rungs­maß­nah­me erhal­ten Inter­es­sier­te bei den Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen am 29.07.2021 und 09.09.2021 von 18:00 bis 19:00 Uhr im Quar­tier­bü­ro des Tivo­lisch­löss­chens (Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße 3, 96050 Bam­berg). Die Ver­an­stal­tung ist kostenfrei.

