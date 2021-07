Am Sonn­tag, 25. Juli 2021, kommt das mobi­le Impf­team für Land­kreis und Stadt Bay­reuth nach Sey­bo­then­reuth. Von 10:30 bis 14:30 Uhr kön­nen in der

Mehr­zweck­hal­le am Rat­haus­platz alle, die sich noch imp­fen las­sen möch­ten, ohne Ter­min­ver­ein­ba­rung vor­bei­kom­men und sich imp­fen las­sen. Die Impf­wil­li­gen haben

dabei die Wahl zwi­schen zwei Impf­stof­fen, dem mRNA-Impf­stoff von Bio­N­tech, bei dem eine Zweit­imp­fung erfor­der­lich ist, sowie dem Vak­zin von John­son & Johnson,

das nur ein­mal ver­impft wird.

Auf­grund der gro­ßen Aus­la­stung des mobi­len Impf­teams wer­den die ein­zel­nen Gemein­den zunächst nur ein­mal ange­fah­ren wer­den kön­nen. Daher bit­ten die

Ver­ant­wort­li­chen der Impf­ko­or­di­na­ti­on im Land­rats­amt ein­ge­hend dar­um, in allen Ver­ei­nen und Ein­rich­tun­gen in den Gemein­den die jeweils fest­ge­leg­ten Termine

publik zu machen, so dass alle Impf­wil­li­gen die­se Gele­gen­heit auch nut­zen kön­nen, sich vor Ort ohne orga­ni­sa­to­ri­schen Auf­wand imp­fen zu lassen.