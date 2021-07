Das Impf­zen­trum Erlan­gen/Er­lan­gen-Höchstadt bie­tet wei­te­re „offe­ne Impf­ta­ge“ an, zu denen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ohne Ter­min und Vor­anmel­dung erschei­nen kön­nen. Mit­zu­brin­gen ist ledig­lich ein Aus­weis­do­ku­ment, der Impf­pass – falls vor­han­den – und eine Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung eines Erzie­hungs­be­rech­tig­ten bei 16- und 17-Jäh­ri­gen. An den offe­nen Impf­ta­gen wer­den auch Zweit­imp­fun­gen im Rah­men der von der Stän­di­gen Impf­kom­mis­si­on emp­foh­le­nen Abstän­de angeboten.

Zur Aus­wahl ste­hen die Impf­stof­fe von BioNTech/​Pfizer (Abstand zur Zweit­imp­fung drei bis sechs Wochen) und John­son & John­son (voll­stän­di­ger Schutz nach einer Imp­fung). Es wer­den auch Bür­ge­rin­nen und Bür­ger geimpft, die nicht in Erlan­gen oder im Land­kreis gemel­det sind. Jugend­li­che zwi­schen 12 und 15 Jah­ren wer­den nur in der Basis in der Erlan­ger Sedan­stra­ße und nur in Beglei­tung eines Eltern­teils geimpft.

Ter­mi­ne:

Erlan­gen (Sedan­stra­ße 1): Frei­tag, 23. Juli, 14:30 bis 19:00 Uhr; Diens­tag, 27. Juli, 13:00 bis 19:00 Uhr; Frei­tag, 30. Juli, 10:00 bis 19:00 Uhr.

Her­zo­gen­au­rach (Burg­stal­ler Weg): Sams­tag, 24. Juli, 10:00 bis 17:00 Uhr; Frei­tag, 30. Juli, 13:00 bis 17:00 Uhr.

Höchstadt/​Aisch (Am Aisch­park): Frei­tag, 23. Juli, 9:30 bis 14:00 Uhr; Mitt­woch, 28. Juli, 10:00 bis 17:00 Uhr; Frei­tag, 30. Juli, 13:00 bis 17:00 Uhr.

Ecken­tal (Pfarr­gar­ten): Sams­tag, 24. Juli, 10:00 bis 17:00 Uhr; Sams­tag, 31. Juli, 10:00 bis 17:00 Uhr.

Das Tele­fon­team des Impf­zen­trums (09131 86–6500) steht zu fol­gen­den Zei­ten zur Ver­fü­gung: Mon­tag bis Frei­tag 8:00 bis 18:00 Uhr, Sams­tag und Sonn­tag 8:00 bis 14:00 Uhr. Für den Besuch im Impf­zen­trum ist das Tra­gen einer FFP2-Mas­ke Pflicht.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.