Das erste Heim­spiel des FC Ein­tracht Bam­berg in der neu­en Sai­son der Fuß­ball Bay­ern­li­ga Nord gegen die SpVgg Bay­ern Hof wur­de um einen Tag vor­ver­legt. Dar­auf haben sich heu­te Abend bei­de Ver­ei­ne ver­stän­digt. Die für Mitt­woch, 28. Juli, vor­ge­se­he­ne Par­tie wird jetzt am Diens­tag, 27. Juli, aus­ge­tra­gen. Spiel­be­ginn im Fuchs­park­sta­di­on ist um 19:00 Uhr. Die Ter­mi­ne der Vor­run­de in der Gesamt­über­sicht: 24. Juli beim FC Sand, 27. Juli zu Hau­se gegen die SpVgg Bay­ern Hof, 31. Juli beim SV Seli­gen­por­ten, 4. August zu Hau­se gegen den TSV Groß­bar­dorf, 7. August beim TSV Abtswind, 14. August zu Hau­se gegen den Würz­bur­ger FV, 18. August beim ASV Cham, 21. August zu Hau­se gegen die SpVgg Ans­bach, 28. August bei der DJK Geben­bach, 4. Sep­tem­ber zu Hau­se gegen den ATSV Erlan­gen, 12. Sep­tem­ber bei der DJK Ammer­thal, 18. Sep­tem­ber zu Hau­se gegen den SV Vat­an Spor Aschaf­fen­burg, 25. Sep­tem­ber bei der DJK Vil­z­ing, 2. Okto­ber zu Hau­se gegen den TSV Karl­burg, 9. Okto­ber beim ASV Neu­markt, 15. Okto­ber beim SC Feucht, 23. Okto­ber zu Hau­se gegen die DJK Don Bos­co Bamberg.

