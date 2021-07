Erfolg­rei­ches Lizenz­prü­fungs­ver­fah­ren bestä­tigt Ver­ant­wort­li­che für ihr wirt­schaft­lich soli­des Han­deln – DEL2-Sai­son­start am 01.Oktober

Mit einem 4:2 Sieg bei den Han­no­ver Scor­pi­ons am 09.05.2021 sicher­ten sich bekannt­lich unse­re Wöl­fe im fünf­ten Play­off-Spiel die Deut­sche Ober­li­ga­mei­ster­schaft und die sport­li­che Qua­li­fi­ka­ti­on für die DEL2.

Die Spie­ler von Mei­ster­coach Her­bert Hohen­ber­ger stell­ten damit auf dem Eis die Wei­chen auf Auf­stieg, nun erhiel­ten die Füh­rungs-Ver­ant­wort­li­chen nach abge­schlos­se­nen Lizen­zie­rungs­ver­fah­ren erfreu­li­che Nach­rich­ten aus der DEL2-Zen­tra­le: Unse­re Sel­ber Wöl­fe spie­len ab sofort in der DEL2 – die dazu­ge­hö­ri­ge Lizenz wur­de ohne weitere/​zusätzliche Auf­la­gen erteilt. Dem­nach star­ten die Schütz­lin­ge von Her­bert Hohen­ber­ger am 01.Oktober 2021 in die neue Eis­hockey-Sai­son 2021/2022 – in der zweit­höch­sten Liga Deutschlands.

Lizen­zie­rungs­ver­fah­ren – eine enor­me Team­lei­stung abseits des Eises „Wir sind natür­lich erleich­tert und freu­en uns, dass sich die letz­ten sehr inten­si­ven Arbeits­wo­chen gelohnt haben“, so Wöl­fe-Boss Jür­gen Gol­ly nach der schrift­li­chen Rück­mel­dung aus der DEL2-Zen­tra­le. Bis alle Unter­la­gen für die Lizen­zie­rung frist­ge­recht und ord­nungs­ge­mäß abge­ge­ben wer­den konn­ten, floss reich­lich Schweiß. Noch­mals Jür­gen Gol­ly: „Es war eine wah­re Team­lei­stung, mein größ­ter Dank gilt an die­ser Stel­le vor allem unse­ren Geschäfts­stel­len­lei­ter Peter Pah­len und der pro­fes­sio­nel­len Unter­stüt­zung der Steu­er­be­ra­tungs­ge­sell­schaft ADI­UVIS aus Selb.“

Neue Liga, neue Geg­ner, neue Herausforderungen

Die teil­neh­men­den 14 Mann­schaf­ten in der DEL2-Sai­son 2021/2022 sind neben unse­ren Sel­ber Wöl­fen: Bay­reuth Tigers, Dresd­ner Eis­lö­wen, EC Bad Nau­heim, EC Kas­sel Hus­kies, EHC Frei­burg, Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau, ESV Kauf­beu­ren, EV Lands­hut, Heil­bron­ner Fal­ken, Lau­sit­zer Füch­se, Löwen Frank­furt, Ravens­burg Towerstars, Töl­zer Löwen

Bis Ende Juli wird der Spiel­plan der DEL2-Sai­son 2021/2022 fina­li­siert und ver­öf­fent­licht – so die ESBG (Eis­hockey­spiel­be­triebs­ge­sell­schaft) in ihrem heu­ti­gen Schrei­ben weiter.