Das Bera­tungs­netz­werk Land­Schafft­Ener­gie, C.A.R.M.E.N. e.V. und die Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern e.V. ste­hen für eine bür­ger­na­he Ener­gie­wen­de, daher infor­mie­ren wir zusam­men über die immer belieb­te­ren Kleinst­so­lar­an­la­gen, soge­nann­te stecker­fer­ti­ge Erzeu­gungs­an­la­gen. Gemein­sam laden wir herz­lich ein zur Teil­nah­me am Online-Vor­trag „Pho­to­vol­ta­ik-Kleinst­an­la­gen: Ein­stieg in stecker­fer­ti­ge Erzeu­gungs­an­la­gen“ am 19. Juli 2021 ab 14:00 Uhr.

Die Anla­gen kön­nen in Deutsch­land bis zu einer Baga­tell­gren­ze von 600 W ohne kom­ple­xe Anmel­dung selbst instal­liert wer­den. So kön­nen Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­cher eige­nen Strom erzeu­gen und nut­zen. Außer­dem eig­nen sie sich nicht nur für Eigen­heim­be­sit­zer, auch Mie­ter kön­nen so attrak­tiv an der Ener­gie­wen­de teil­neh­men. Der Online-Vor­trag gibt dabei einen son­ni­gen Ein­stieg in das The­ma und war­tet mit Tipps für die eige­ne Anla­ge auf.

Alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer kön­nen über die Chat-Funk­ti­on mit­dis­ku­tie­ren und Fra­gen stel­len. Anmel­dung unter https://​www​.land​schafft​ener​gie​.bay​ern/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​p​v​-​k​l​e​i​n​s​t​a​n​l​a​g​en/