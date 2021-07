Im Rah­men der Mit­glie­der­ver­samm­lung wur­den treue Mit­glie­der des Schüt­zen­ver­eins Bava­ria Ker­s­bach für ihre lang­jäh­ri­ge Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit geehrt. Aus­ge­zeich­net wur­den Claus Freund, Ste­fan Sebald, Udo Freund und Ste­fa­nie Dres­sel-Bütt­ner für 25 Jah­re, Manue­la Decker, Geor­gi­ne Greif, Hei­di Greif, Ger­hard Nögel und Anton Eis­mann für 40 Jah­re, Theo Bur­kard und Peter Mohl für 50 Jah­re sowie Lud­wig Schüt­tin­ger und Edmund Hof­mann für 60 Jahre.

Ein wei­te­rer Tages­ord­nungs­punkt der Gene­ral­ver­samm­lung waren die Neu­wah­len der Vor­stand­schaft. Nach 17 Jah­ren als 1. Vor­stand über­gab Tho­mas Nögel sei­nen Posten an Chri­sti­an See­se. Sein Stell­ver­tre­ter Jür­gen Alt wur­de in sei­nem Amt bestä­tigt, hin­zu kam Bern­hard Wag­ner als wei­ter stell­ver­tre­ten­der Vor­stand. Das Amt des 1. Schüt­zen­mei­sters ging über an Felix Hüb­ner. Ihm zur Sei­te steht Seba­sti­an Wag­ner. Die Stel­le des 1sten Jugend­lei­ters wur­de von Manu­el Nies­wandt über­nom­men. Ihn ihren Ämtern bestä­tigt wur­den Nico­le Hoff­mann – 2. Jugend­lei­te­rin, Nico­le Alt – Kas­sie­re­rin, Geor­gi­ne Greif – Schrift­füh­re­rin, Johan­nes Zamet­zer – Waf­fen­wart, 1. Böl­ler­kom­man­dant Jür­gen Alt, 2. Böl­ler­kom­man­dant Jochen Mei­ster sowie Rein­hard Teig und Cari­na Schnei­der – Kassenprüfer.