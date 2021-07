Da mitt­ler­wei­le weni­ger Coro­na-Imp­fun­gen nach­ge­fragt wer­den, wird das Impf­zen­trum an der Sana-Kli­nik in Peg­nitz schlie­ßen. Nur noch bis zum 15. Juli

kön­nen Impf­wil­li­ge noch Erst­imp­fungs­ter­mi­ne für dort erhal­ten. Danach wer­den nur noch Ter­mi­ne für das Impf­zen­trum in Bay­reuth ver­ge­ben. In Peg­nitz wurden

ins­ge­samt etwa 10.000 Erst­imp­fun­gen und 8.000 Zweit­imp­fun­gen mit den Impf­stof­fen von Astra­Ze­ne­ca und Bio­n­Tech vor­ge­nom­men. Bereits terminierte

Zweit­imp­fun­gen wer­den aber noch dort durchgeführt.