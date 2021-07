Sehr geehr­te Damen und Herren!

Vor­be­mer­kun­gen

Auf­ga­be des Ver­kehrs­ent­wick­lungs­plans ist, die Wei­chen für eine zukunfts­fä­hi­ge Mobi­li­tät in der Stadt Bam­berg unter Berück­sich­ti­gung ihrer Anbin­dung an den Regio­nal- und Fern­ver­kehr zu stel­len. Ganz im Sinn der sei­ner­zei­ti­gen Kli­ma­kon­fe­renz, die 1992 in Rio de Janei­ro statt­ge­fun­den hat­te, haben auch die Kom­mu­nen ihren Bei­trag zu lei­sten, den erfor­der­li­chen Drei­klang von öko­lo­gi­scher Not­wen­dig­keit, öko­no­mi­scher Ent­wick­lung und sozia­ler Gerech­tig­keit aktiv zu gestal­ten (Loka­le Agen­da 21).

Die aktu­el­le Poli­tik folgt weit­ge­hend noch immer der Maxi­me, nahe­zu unbe­grenz­tes Wirt­schafts­wachs­tum errei­chen zu wol­len, öko­lo­gi­sche und gesund­heit­li­che Fol­ge­schä­den nur im Rah­men des Unab­wend­ba­ren ein­zu­däm­men und die mate­ri­el­len Erträ­ge auf weni­ge Nutznießer/​innen zu kon­zen­trie­ren. Die betrof­fe­nen Men­schen mögen sich durch begrenz­te, viel­fach unzu­rei­chend bemes­se­ne Maß­nah­men zu Immis­si­ons­be­gren­zung und sozia­lem Aus­gleich für gerau­me Zeit besänf­ti­gen las­sen. Der Pla­net mit sei­nen end­li­chen Roh­stoff­vor­rä­ten, begrenz­ten Auf­nah­me­ka­pa­zi­tä­ten für Schad­stof­fe und ande­re Abfäl­le sowie nicht ver­mehr­ba­ren Flä­chen kann dies nicht. Heu­ti­ge Ver­säum­nis­se wer­den künf­ti­ge Genera­tio­nen aus­zu­ba­den haben. Sozia­le Ein­schnit­te und Zer­würf­nis­se wer­den umso här­ter aus­fal­len, je spä­ter die unaus­weich­li­chen Schrit­te zur Umkehr ein­ge­lei­tet werden.

Tat­säch­lich muß sich wirt­schaft­li­ches wie auch son­sti­ges Han­deln künf­tig im Rah­men des öko­lo­gisch Ver­tret­ba­ren, der natür­lich gesetz­ten Gren­zen abspie­len. Die Rück­kehr zur sozia­len Markt­wirt­schaft ermög­lich­te die Schaf­fung einer soli­da­ri­schen Gesell­schaft: Der Staat setzt Rah­men­be­din­gun­gen, unter denen das zuvor­derst ego­isti­sche Stre­ben Ein­zel­ner letzt­lich allen, der Gemein­schaft zu Gute kommt. Scho­nung der Roh­stoff­vor­rä­te, wei­test­mög­li­che Mini­mie­rung der Schad­stoff- und Lärm­emis­sio­nen sowie ver­ant­wor­tungs­vol­ler Umgang mit Frei­flä­chen und (nicht nur) natür­li­chen Lebens­räu­men sind Anfor­de­run­gen, denen sich auch die Aus­ge­stal­tung der Mobi­li­tät von Men­schen und Gütern zu stel­len hat.

Mobi­li­tät – Fußverkehr

In der Regel sind in deut­schen Städ­ten mehr Men­schen zu Fuß unter­wegs als zur glei­chen Zeit mit jedem ande­ren Ver­kehrs­mit­tel. Und doch wird die natür­lich­ste Art der Mobi­li­tät in ihrer Bedeu­tung nahe­zu immer unter­schätzt – nicht zuletzt, weil sie nur unzu­rei­chend erfaßt und gewich­tet ist ( www​.fuss​-ev​.de/​m​o​b​i​l​i​t​a​e​t​/​s​t​a​r​k​e​r​-​f​u​s​s​v​e​r​k​ehr ):

Men­schen nei­gen dazu, bei Befra­gun­gen kur­ze Fuß­we­ge außer acht zu las­sen, sie nicht anzugeben.

Zu Fuß zurück­ge­leg­te Wege­ket­ten, in deren Ver­lauf sie meh­re­re Zie­le ansteu­ern und ver­schie­de­ne Ange­le­gen­hei­ten erle­di­gen, sind häu­fig nur ein­fach erfaßt.

Meist wird bei kom­bi­nier­ter Nut­zung allein das zen­tra­le Ver­kehrs­mit­tel gezählt. Die Fuß­we­ge zwi­schen Start / Ziel und Hal­te­stel­le / Bahn­hof / Stell­platz fal­len unter den Tisch.

Wer wei­te Wege, meist mit dem Kraft­fahr­zeug, zur Erle­di­gung eines ein­zi­gen Zwecks zurück­legt, gilt in der Wahr­neh­mung als mobil. Das Errei­chen vie­ler Zie­le in klei­nem Umkreis, Aus­druck intel­li­gen­ter Pla­nung und viel­fach auf eige­nen Füßen mach­bar, wird hin­ge­gen als wenig mobil gewertet.

Im Bam­ber­ger Fuß­ver­kehr liegt eini­ges im argen. Dies zeigt sich nicht zuletzt an der Ent­wick­lung des modal split: Zwi­schen 1997 und 2015 sank der Anteil der zu Fuß zurück­ge­leg­ten Wege an allen Orts­ver­än­de­run­gen von 24 auf 20 %, also um ein Sech­stel. Eine nicht uner­heb­li­che Ursa­che dürf­te in der ste­ten Ver­schlech­te­rung der Nah­ver­sor­gung zu fin­den sein, die wie­der­um ihre Ursa­che nicht zuletzt im zuneh­men­den Zwang zur moto­ri­sier­ten Mobi­li­tät in Kom­bi­na­ti­on mit erleich­ter­ten Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten „auf der grü­nen Wie­se“ hat.

Histo­risch bedingt, weist eine Viel­zahl an Geh­we­gen zu gerin­ge Quer­schnit­te auf, wel­che gefahr­lo­ses, unge­hin­der­tes Fort­kom­men erschwe­ren und die Auf­ent­halts­qua­li­tät merk­lich min­dern. Doch auch brei­te­re Wege sind oft durch Fremd­nut­zung beeinträchtigt.

Die ver­kehrs­recht­li­chen Min­dest­an­for­de­run­gen sind unbe­dingt zu beach­ten: Benut­zungs­pflich­ti­ge Rad­we­ge und auf Geh­we­gen lie­gen­de Kfz-Stell­plät­ze dür­fen nur ange­ord­net wer­den, wenn der ver­blei­ben­de Geh­steig unge­hin­der­ten Begeg­nungs­ver­kehr auch mit Roll­stuhl oder Kin­der­wa­gen ermög­licht und hier­zu einen durch­ge­hen­den Regel­quer­schnitt von min­de­stens 2,50 m auf­weist (VwV-StVO – All­ge­mei­ne Ver­wal­tungs­vor­schrift zur Stra­ßen­ver­kehrs-Ord­nung, RASt 06 – Richt­li­ni­en für die Anla­ge von Stadtstraßen).

Jeg­li­che Geh­weg­mö­blie­rung (Wer­be­stän­der, Blu­men­kü­bel, Schalt­kä­sten, Freischank­flä­chen, aus­ge­wie­se­ne Fahr­rad­stell­plät­ze, …) ist an die­ser Anfor­de­rung zu messen.

Zwingt die Gestal­tung des Geh­wegs zu bord­stein­na­hem Gehen, muß die Ein­hal­tung des erfor­der­li­chen (und gemäß Stra­ßen­ver­kehrs-Ord­nung vor­ge­schrie­be­nen) Pas­sier­ab­stands durch Kraft­fahr­zeu­ge durch ent­spre­chen­de Fahr­bahn­ge­stal­tung sicher­ge­stellt sein. Ist das nicht mög­lich, kom­men Geschwin­dig­keits­be­gren­zun­gen in Betracht. Zei­gen sich recht­li­che Hin­der­nis­se, soll die Stadt Bam­berg im Rah­men ihrer Mög­lich­kei­ten, bei­spiels­wei­se über die kom­mu­na­len Spit­zen­ver­bän­de, auf eine Ände­rung des Rechts­rah­mens hinwirken.

Wo immer mög­lich, sind anste­hen­de Tief­bau­ar­bei­ten zu nut­zen, zu schma­le Geh­we­ge anzupassen.

Mobi­li­tät – Bar­rie­re­frei­heit

Bar­rie­re­frei­heit betrifft nicht allein den Zugang zu Gebäu­den und Ein­rich­tun­gen, son­dern natür­lich auch die Wege in der Stadt selbst:

Selbst­re­dend bedingt Bar­rie­re­frei­heit eine aus­rei­chen­de Dimen­sio­nie­rung der Ver­kehrs- und Auf­ent­halts­flä­chen, wie sie bereits vor­ste­hend erläu­tert wur­de. Die Hin­wei­se für bar­rie­re­freie Ver­kehrs­an­la­gen H BVA (W 1), Aus­ga­be 2011, sehen einen Regel­quer­schnitt von 2,70 m vor (www​.geh​-recht​.de/​f​u​s​s​v​e​r​k​e​h​r​s​a​n​l​a​g​e​n​/​4​2​-​f​u​s​s​v​e​r​k​e​h​r​s​a​n​l​a​g​e​n​/​f​u​s​s​v​e​r​k​e​h​r​s​a​n​l​a​g​e​n​/​1​3​9​-​f​a​-​g​e​h​w​e​g​e​-​g​e​h​w​e​g​b​r​e​i​t​en-).

Kopf­stein­pfla­ster ist für die Nut­ze­rin­nen und Nut­zer von Roll­stüh­len, Rol­la­to­ren, Kin­der­wa­gen etc. ein äußerst unan­ge­neh­mer Belag. Die teil­wei­se ange­leg­ten Pfa­de geglät­te­ten Pfla­sters genü­gen dem Bedarf in der Regel nicht. Teils bleibt die nutz­ba­re Flä­che für die Betrof­fe­nen unzu­mut­bar ein­ge­schränkt, teils sind sie – und wenn nur durch ste­hen­de, viel­leicht sich in Grup­pen unter­hal­ten­de Men­schen – blockiert. Meist reicht ihre Brei­te für Begeg­nungs­ver­kehr nicht aus. Etwai­gem Denk­mal­schutz steht mit­nich­ten ent­ge­gen, die­se Glät­tung aus­zu­wei­ten, gege­be­nen­falls auch über die gesam­te Fläche.

An Fahr­bahn­über­gän­gen sto­ßen zwei gegen­läu­fi­ge Bedürf­nis­se anein­an­der. Wäh­rend für Roll­stüh­le, Geh- und Kin­der­wa­gen die Null­ab­sen­kung der Bord­stei­ne wün­schens­wert ist, benö­ti­gen Men­schen mit beein­träch­tig­ter Seh­kraft ertast­ba­re Begren­zun­gen. Indes ist die­ser Inter­es­sens­kon­flikt leicht auf­zu­lö­sen. Zwei Mög­lich­kei­ten bie­ten sich an: getrenn­te Berei­che oder Voll­ab­sen­kung mit tak­til erfaß­ba­rem Reli­ef (Bei­spiel Kas­se­ler Roll­bord): Hes­si­sche Stra­ßen- und Ver­kehrs­ver­wal­tung – Leit­fa­den Unbe­hin­der­te Mobi­li­tät, 2006; www.null​bar​rie​re​.de/​p​r​o​f​i​l​b​e​t​o​n​-​q​u​e​r​u​n​g​s​b​o​r​d​.​htm.

Mobi­li­tät – Radverkehr

Mit Wir­kung ab Okto­ber 1997 war die gene­rel­le Rad­weg­be­nut­zungs­pflicht aus der StVO gestri­chen wor­den. Einer der wesent­li­chen Grün­de war das hohe Unfall­ri­si­ko auf die­sen Son­der­we­gen: Im Strecken­ver­lauf gab es – bei jeweils ver­gleich­ba­rem Ver­kehrs­auf­kom­men – die fünf­fa­che Zahl an Kol­li­sio­nen zwi­schen Fußgänger/​inne/​n und Radfahrer/​inne/​n gegen­über Stra­ßen ohne Rad­weg. An Kno­ten­punk­ten (Kreu­zun­gen, Ein­mün­dun­gen, Zufahr­ten) lag die Zahl der Kol­li­sio­nen Fahr­rad / Kraft­fahr­zeug um rund 50 % höher – bei im Schnitt schwe­re­ren Verletzungen.

Inzwi­schen hat sich her­aus­ge­stellt, daß das erhöh­te Kno­ten­punkt­ri­si­ko, wenn auch etwas gerin­ger, bei Rad­fahr- und soge­nann­ten „Schutz­strei­fen” eben­falls besteht. Es gibt kei­nen nach­voll­zieh­ba­ren Grund anzu­neh­men, die „pro­tec­ted bike lanes”, bau­lich getrenn­te Rad­fahr­strei­fen, erbräch­ten grund­sätz­lich ande­re Ergebnisse.

Rad­fahr- und „Schutz­strei­fen” ber­gen wie vie­le bau­li­che Rad­we­ge zudem das Risi­ko, daß die Radler/​innen mit acht­los geöff­ne­ten Auto­tü­ren kol­li­die­ren. Denn die not­wen­di­gen – und eigent­lich vor­ge­schrie­be­nen – seit­li­chen Sicher­heits­räu­me feh­len meist oder sind deut­lich zu klein dimen­sio­niert. Dabei genü­gen schon die vor­ge­se­he­nen Brei­ten nicht den tat­säch­li­chen Anforderungen.

Auch zum flie­ßen­den Kfz-Ver­kehr feh­len Sicher­heits­räu­me. Zwar sind sie – mit Aus­nah­me von Rad­fahr­strei­fen an stark befah­re­nen Stra­ßen und von bau­lich getrenn­ten Rad­we­gen – nicht expli­zit vor­ge­schrie­ben. Doch ein Groß­teil der Kraftfahrer/​innen ori­en­tiert sich bei der Vor­bei­fahrt an der Mar­kie­rungs­li­nie bzw. am Bord­stein, pas­siert unter Miß­ach­tung der recht­li­chen Vor­ga­be manch­mal hauteng.

„Beim Über­ho­len von Rad­fah­rern auf den Strei­fen unter­schrei­tet fast jedes zwei­te Kraft­fahr­zeug einen Sei­ten­ab­stand von 150 cm. Die über­ho­len­den Kraft­fahr­zeu­ge ori­en­tie­ren sich dabei vor allem an den Mar­kie­run­gen auf der Fahr­bahn und reagie­ren nur unzu­rei­chend auf die Posi­ti­on der Rad­fah­rer. … Obwohl die Mehr­heit der Unfäl­le an den Kno­ten­punk­ten gesche­hen, fin­den sich auf den Strecken­ab­schnit­ten auch vie­le Unfäl­le im ruhen­den Ver­kehr. Vie­le davon ste­hen im Zusam­men­hang mit geöff­ne­ten Fahr­zeug­tü­ren. Hohe Unfall­dich­ten und Unfall­ra­ten zeig­ten sich ins­be­son­de­re für schma­le Rad­fahr- und Schutz­strei­fen sowie für sol­che, neben denen geparkt wird” („ Sicher­heit von Rad­fahr­strei­fen und Schutz­strei­fen ”, Unfall­for­schung der Ver­si­che­rer, April 2019).

Fah­ren die Radler/​innen auf der Fahr­bahn und, wie von der Recht­spre­chung, sind kei­ne benut­zungs­pflich­ti­gen Rad­we­ge oder Rad­fahr­strei­fen vor­han­den, vor­ge­ge­ben und gestat­tet, mit aus­rei­chen­dem Abstand zum rech­ten Fahr­bahn­rand (ca. 0,8 bis 1,0 m), müs­sen Kraftfahrer/​innen also ohne­hin die Fahr­li­nie wech­seln, wei­chen die­se in aller Regel auch aus­rei­chend weit aus. Andern­falls haben die Radfahrer/​innen nach rechts noch einen „Fluch­t­raum” zur Ver­fü­gung, der ihnen, scharf rechts fah­rend, fehlt.

Grund­sätz­lich ist die Ver­drän­gung der Radfahrer/​innen auf fahr­bahn­be­glei­ten­de Rad­we­ge oder Rad­fahr­strei­fen bzw. auf (recht­lich zur Fahr­bahn gehö­ren­de) „Schutz­strei­fen” unter Sicher­heits­ge­sichts­punk­ten ein Irr­weg. Denn die sub­jek­tiv viel­leicht emp­fun­de­ne Sicher­heit täuscht über die tat­säch­li­che Gefähr­dung hin­weg. Schon das erhöht das Risi­ko zusätz­lich. Unter­bre­chun­gen etwa durch Bus­hal­te­stel­len schaf­fen zusätz­lich erheb­li­che Gefahrenquellen.

Wenn es tat­säch­lich unum­gäng­lich sein soll­te, die Radler/​innen von der Fahr­bahn zu neh­men, sind zusätz­li­che Maß­nah­men zur Gewähr­lei­stung der Ver­kehrs­si­cher­heit nicht zu ver­mei­den. Dies gilt im Strecken­ver­lauf, ins­be­son­de­re aber im Bereich der Kno­ten­punk­te, an denen sich die ver­schie­de­nen Ver­kehrs­ar­ten wort­wört­lich in die Que­re kom­men. Schon die Unfall­ver­si­che­rer stel­len Min­dest­an­for­de­run­gen her­aus („ Sicher­heit von Rad­fahr­strei­fen und Schutz­strei­fen ”, Unfall­for­schung der Ver­si­che­rer, April 2019):

„Auf­grund der Viel­zahl ent­spre­chen­der Unfäl­le soll­ten, sowohl bei Rad- als auch bei Schutz­strei­fen, ver­bind­lich Sicher­heits­trenn­strei­fen mit einer Brei­te von 0,75 m zum ruhen­den Ver­kehr mar­kiert wer­den” (Auto­tü­ren sind zwi­schen 0,8 und 1,5 m breit – die Stadt Bam­berg hat noch in jün­ge­rer Ver­gan­gen­heit trotz recht­zei­tig vor­ge­tra­ge­ner Beden­ken neue Mar­kie­run­gen ohne jeg­li­che Sicher­heits­räu­me vorgenommen).

„ Zur Gewähr­lei­stung eines aus­rei­chen­den Sicher­heits­ab­stands vor vor­bei­fah­ren­den Fahr­zeu­gen soll­ten Rad­fahr­strei­fen stets einen Sicher­heits­trenn­strei­fen von 0,75 m Brei­te zur Kfz-Fahr­bahn erhal­ten. … ” (Autofahrer/​innen müs­sen inner­orts einen Sei­ten­ab­stand von min­de­stens 1,5 m einhalten.)

” (Autofahrer/​innen müs­sen inner­orts einen Sei­ten­ab­stand von min­de­stens 1,5 m einhalten.) „ Rad­fahr- und Schutz­strei­fen soll­ten jeweils min­de­stens 1,85 m breit sein ” (das ent­spricht dem der­zeit gül­ti­gen Regel­maß für Rad­fahr­strei­fen, wel­ches in Bam­berg viel­fach unter­schrit­ten ist).

” (das ent­spricht dem der­zeit gül­ti­gen Regel­maß für Rad­fahr­strei­fen, wel­ches in Bam­berg viel­fach unter­schrit­ten ist). „ Um Rad­fah­rern auf Rad­fahr­strei­fen ein siche­res Über­ho­len inner­halb der Mar­kie­rung zu ermög­li­chen, sind Brei­ten von min­de­stens 2,25 m (inklu­si­ve der lin­ken Mar­kie­rung) erfor­der­lich, da die­ser auch beim Über­ho­len nicht ver­las­sen wer­den darf ” (um zum Über­hol­ten wenig­stens den knap­pen Abstand von 25 cm ein­hal­ten zu kön­nen, muß der/​die über­ho­len­de Radfahrer/​in selbst bei die­ser Brei­te den Mar­kie­rungs­strei­fen mit­nut­zen, ein zusätz­li­cher Sicher­heits­raum zum Kfz-Ver­kehr ist dem­nach unverzichtbar).

” (um zum Über­hol­ten wenig­stens den knap­pen Abstand von 25 cm ein­hal­ten zu kön­nen, muß der/​die über­ho­len­de Radfahrer/​in selbst bei die­ser Brei­te den Mar­kie­rungs­strei­fen mit­nut­zen, ein zusätz­li­cher Sicher­heits­raum zum Kfz-Ver­kehr ist dem­nach unverzichtbar). „ Bei der Anla­ge von Schutz­strei­fen soll­te die Brei­te der ver­blei­ben­den Rest­fahr­bahn für den Kfz-Ver­kehr fer­ner min­de­stens 5 m betra­gen. Die der­zeit laut Regel­werk mög­li­che Kern­fahr­bahn­brei­te von 4,5 m ist für das Begeg­nen zwei­er Pkw mit heut­zu­ta­ge gän­gi­gen Fahr­zeug­brei­ten nicht aus­rei­chend ” (für die Ein­hal­tung des Über­hol­ab­stands zum/​zur Radfahrer/​in reicht das längst nicht; doch kaum ein/​e Autofahrer/​in wird ange­sichts der Mar­kie­rungs­li­nie vor dem Über­hol­vor­gang den Gegen­ver­kehr abwarten).

” (für die Ein­hal­tung des Über­hol­ab­stands zum/​zur Radfahrer/​in reicht das längst nicht; doch kaum ein/​e Autofahrer/​in wird ange­sichts der Mar­kie­rungs­li­nie vor dem Über­hol­vor­gang den Gegen­ver­kehr abwarten). „Auf­grund der hohen Anzahl von Ver­stö­ßen gegen das Park- bzw. Hal­te­ver­bot auf den Strei­fen und den dar­aus resul­tie­ren­den Behin­de­run­gen und Risi­ken für die Rad­fah­rer müs­sen ent­spre­chen­de Ver­stö­ße kon­se­quent über­wacht und geahn­det wer­den” (bis­lang wird in Bam­berg das rück­sichts­lo­se Falsch­par­ken auf Geh­stei­gen und Rad­ver­kehrs­an­la­gen, wie viel­fach zu beob­ach­ten, groß­zü­gig geduldet).

Wenig Sicher­heit bringt auch die Kreu­zungs­ge­stal­tung (soge­nann­te hol­län­di­sche Kreu­zung) mit in die Sei­ten­stra­ße ver­schwenk­ten Rad­weg­fur­ten. Die­se war über vie­le Jah­re von den Rad­fahr­ver­bän­den bekämpft wor­den, da sie aus ver­schie­de­nen Grün­den das Unfall­ri­si­ko spür­bar erhöht. Doch auch Fußgänger/​innen sehen sie kri­tisch, da sie u. a. ihren Zeit­auf­wand für die Stra­ßen­que­rung ver­grö­ßert und zusätz­li­che Risi­ken her­auf­be­schwört ( www​.fuss​-ev​.de , www​.mobi​lo​gisch​.de/​a​r​c​h​i​v​/​a​r​c​h​i​v​-​a​u​s​g​a​b​e​n​/​4​1​-​m​l​/​a​r​t​i​k​e​l​/​2​6​5​-​n​i​e​d​e​r​l​a​e​n​d​i​s​c​h​e​-​k​r​e​u​z​u​n​g​e​n​-​r​e​c​h​t​s​a​b​b​i​e​g​e​r​.​h​tml ): „Inter­es­san­ter­wei­se wird die­ser Lösungs­an­satz hier­zu­lan­de v.a. von ver­kehrs­pla­ne­ri­schen Lai­in­nen und Lai­en in Initia­ti­ven, Blogs, Leser­brie­fen etc. ein­ge­for­dert, wäh­rend die ein­schlä­gig aus­ge­bil­de­ten Fach­leu­te ganz über­wie­gend zurück­hal­tend bis ableh­nend sind. … Der Misch­ver­kehr auf der Fahr­bahn war übri­gens bei Kno­ten­punk­ten ohne LSA beson­ders sicher. Bei die­ser Füh­rungs­form ver­un­glück­ten bei den … unter­such­ten Unfäl­len kei­ne Radfahrer/​innen auf der Fahr­bahn, son­dern nur die­je­ni­gen, die unrecht­mä­ßig auf dem ver­meint­lich siche­ren Geh­weg Rad fuh­ren (Dis­kre­panz von sub­jek­ti­ver und objek­ti­ver Sicher­heit) … zumin­dest ist das Sicher­heits­ni­veau in den Nie­der­lan­den nicht so gut wie oft behaup­tet” (LSA: Lichtsignalanlage).

Unschwer ist vor­ste­hen­den Aus­füh­run­gen zu ent­neh­men, daß in Bam­berg weit­ge­hend kein aus­rei­chen­der Raum zur Ver­fü­gung steht, die gefor­der­ten Quer­schnit­te der Rad­ver­kehrs­an­la­gen auch nur annä­hernd zu rea­li­sie­ren. Geschlos­se­ne Net­ze blei­ben jeden­falls Illu­si­on. Eine ver­ant­wort­ba­re Ver­kehrs­po­li­tik wird somit nicht umhin­kom­men, Sicher­heit für alle im vor­han­de­nen Stra­ßen­netz zu gewähr­lei­sten – durch Len­kung und (hier sind auch Poli­zei und Justiz gefor­dert, die sich die­ser Auf­ga­be bis­lang weit­ge­hend ent­zie­hen) Über­wa­chung ein­schließ­lich Ahn­dung gefähr­den­den Ver­hal­tens nicht zuletzt des moto­ri­sier­ten Verkehrs.

Die Aus­wei­sung von Fahr­rad­stra­ßen kann ein zukunfts­wei­sen­des Sym­bol sein, wenn sie eine fahr­rad­freund­li­che Poli­tik unter­streicht. Fak­ti­sche Unter­schie­de zu Tem­po-30-Zonen bie­ten Fahr­rad­stra­ßen aller­dings nicht (www​.mobi​lo​gisch​.de/​4​1​-​m​l​/​a​r​t​i​k​e​l​/​2​4​4​-​f​a​h​r​r​a​d​s​t​r​a​s​s​e​n​-​n​e​u​s​t​a​r​t​.​h​tml). Als inhalts­lee­res Pla­ce­bo, wel­ches eine ver­fehl­te Poli­tik kaschiert und schön­färbt, scha­det sie mehr als sie nützt. Denn dann ent­wer­tet sie die Maß­nah­me und führt letzt­lich zu gro­ßer Enttäuschung.

Der Grün­pfeil für Radfahrer/​innen bringt nur weni­ge Sekun­den. Sein Haupt­zweck ist dem bis­he­ri­gen Anschein nach, die Radler/​innen zu bewe­gen, Rad­we­ge, für die aus gutem Grund kei­ne Benut­zungs­pflicht ange­ord­net ist, ange­ord­net wer­den darf, doch zu befah­ren. Denn nur dann kön­nen sie den Grün­pfeil tat­säch­lich nut­zen. Fußgänger/​inne/​n beschert er hin­ge­gen mehr Unsi­cher­heit (www​.mobi​lo​gisch​.de/​4​1​-​m​l​/​a​r​t​i​k​e​l​/​2​7​4​-​g​r​u​e​n​p​f​e​i​l​-​f​a​l​s​c​h​e​s​-​s​i​g​n​a​l​-​g​e​l​b​p​f​e​i​l​.​h​tml; www​.mobi​lo​gisch​.de/​4​1​-​m​l​/​a​r​t​i​k​e​l​/​2​2​2​-​n​e​u​e​-​u​n​t​e​r​s​u​c​h​u​n​g​-​z​u​m​-​g​r​u​e​n​p​f​e​i​l​.​h​tml). Damit folgt er sei­nem Vor­bild, dem Grün­pfeil für Kraftfahrer/​innen: „Sehr ver­wun­der­lich ist an die­ser Neu­re­ge­lung, dass zum Grün­pfeil ein Ver­kehrs­ver­such der Bun­des­an­stalt für Stra­ßen­we­sen (BASt) noch läuft, die Novel­le aber beschlos­sen wur­de, ohne auf das Ergeb­nis zu war­ten. Nach aller Erfah­rung mit dem schon bestehen­den Grün­pfeil für alle Fahr­zeu­ge miss­ach­ten 75 Pro­zent der Nut­zer das Gebot, vor Ampel-Über­we­gen bei Fahr­zeug-Rot anzu­hal­ten. Die Über­we­ge wer­den damit noch unsi­che­rer” (www​.fuss​-ev​.de/​?​v​i​e​w​=​a​r​t​i​c​l​e​&​i​d​=​7​6​4​:​m​i​n​i​s​t​e​r​-​s​c​h​e​u​e​r​-​p​l​a​n​t​-​n​e​u​e​-​f​u​s​s​g​a​e​n​g​e​r​-​s​c​h​i​k​a​n​e​n​&​c​a​t​i​d​=87).

Mobi­li­tät – ruhen­der Radverkehr

Die letz­te Neu­fas­sung der Bam­ber­ger Stell­platz­sat­zung hat­te bezüg­lich des Fahr­rads ledig­lich die Min­dest­an­for­de­run­gen auf­ge­nom­men, die für die Geneh­mi­gungs­fä­hig­keit unver­meid­bar waren. Eine in die Zukunft gerich­te­te Per­spek­ti­ve ist ihr nicht zu ent­neh­men, eine Nach­ju­stie­rung zwin­gend von­nö­ten. Sowohl die Zahl der zu errich­ten­den Stell­plät­ze an Start und Ziel als auch Anfor­de­run­gen für Son­der­bau­for­men und Zube­hör sind zu ergänzen.

Die weit­aus mei­sten öffent­lich zugäng­li­chen Fahr­rad­stell­plät­ze, soweit sie siche­res Anstel­len und Anschlie­ßen ermög­li­chen, sind auf Fahr­rä­der der Stan­dard­bau­form aus­ge­rich­tet. Weder für brei­te­re (mehr­spu­rig, Lasten­rad) noch für län­ge­re (Tan­dem, Lie­ge­rad, Lasten­rad, Anhän­ger­ge­spann) Vari­an­ten bie­ten sie aus­rei­chen­den Raum. Dem ist bei der ohne­hin not­wen­di­gen Aus­wei­tung des Ange­bots eben­so Rech­nung zu tra­gen wie der Über­da­chung, die an ent­spre­chen­den Stand­or­ten ein wit­te­rungs­ge­schütz­tes Bela­den ermöglicht.

Mobi­li­tät – Finanz­mit­tel für den Radverkehr

Über Jah­re war es ein gern genutz­tes – und rich­ti­ges – Argu­ment, Rad­ver­kehrs­för­de­rung spa­re Geld: gerin­ge­re Aus­ga­ben für den sin­ken­den Kraft­fahr­zeug­ver­kehr, weni­ger Bau­werks­schä­den durch Streu­salz und Abga­se, ver­mie­de­ne Gesund­heits­schä­den in Fol­ge ver­min­der­ter Schad­stoff­be­la­stung, abneh­men­der Unfall­zah­len und ver­mehr­ter Bewe­gung und ande­res mehr.

Seit eini­gen Jah­ren jedoch for­dern Radaktivist/​inn/​en eini­ger­ma­ßen undif­fe­ren­ziert mehr Mit­tel für das Fahr­rad. Wenn­gleich die­ses Begeh­ren berech­tigt ist und – unter dem Strich – noch immer eine deut­li­che Erspar­nis ver­blei­ben kann, ist die Kehr­sei­te der ver­än­der­ten Gewich­tung zu ver­mer­ken: Kaum jemand fragt, ob die finan­zi­el­len Res­sour­cen sinn­voll und ziel­füh­rend ein­ge­setzt wer­den. Bam­berg hat in den letz­ten Jah­ren eine Rei­he sinn­frei­er und auch kon­tra­pro­duk­ti­ver Maß­nah­men durch­ge­führt: mar­kier­te Ein­fahr­schleu­sen, die in (besetz­ten) Park­buch­ten enden, schma­le Fahr­spu­ren, die für Rad­fah­rer Unfall­ri­si­ken her­auf­be­schwö­ren und gleich­zei­tig den Auto­ver­kehr beschleu­ni­gen, und weiteres.

Künf­tig ist streng dar­auf zu ach­ten, daß der Fahr­rad­för­de­rung zuge­dach­te Mit­tel tat­säch­lich den Fahr­rad­ver­kehr för­dern, dabei aber nicht zu Lasten der Part­ner im Umwelt­ver­bund (Gehen, öffent­li­cher Per­so­nen­ver­kehr) wirken.

Mobi­li­tät – öffent­li­cher Personennahverkehr

Die vie­len seit Jah­ren bekann­ten, wie­der­holt in die Debat­te ein­ge­brach­ten Män­gel des Bam­ber­ger Bus­an­ge­bots har­ren drin­gendst auf Abhilfe:

zahl­rei­che zeit­li­che und ört­li­che Angebotslücken;

mit­ein­an­der unver­träg­li­che Fahrplantakte;

Bre­chung nahe­zu aller Lini­en am ZOB mit dadurch beding­ten, ver­meid­ba­ren Umsteigezwängen;

feh­len­de Netz­bil­dung man­gels ver­bin­den­der Quer­ver­bin­dun­gen abseits der Innenstadt;

unzu­rei­chen­de Hal­te­stel­len­aus­stat­tung und Fahrgastinformation;

feh­len­de Vorverkaufsangebote;

aus­bau­fä­hi­ges Ange­bot an Kom­bi­tickets (Fahr- + Eintrittskarte)

anspre­chen­des Mar­ke­ting mit dem Ziel wei­te­rer Fahrgastgewinnung;

schwer durch­schau­ba­res Tarif­sy­stem (VGN);

man­gel­haf­te Ver­net­zung mit der Land­krei­ser­schlie­ßung (auch bezüg­lich der Fahrgastinformation).

Ein Pro­blem der wirt­schaft­li­chen Betriebs­füh­rung ist das „tote Ende” vie­ler Lini­en ohne Netz­bin­dung. Ring­bil­dung oder Wei­ter­füh­rung bis zu einer mög­li­chen Anschluß­hal­te­stel­le bie­ten Ver­bes­se­rungs­mög­lich­kei­ten, erfor­dern jedoch wohl auch Anstren­gun­gen, zusätz­li­che Fahr­gä­ste zu gewin­nen, und lan­gen Atem. Denn Mobi­li­täts­ge­wohn­hei­ten nach­hal­tig zu ändern, benö­tigt in der Regel bis zu drei Jah­re Zeit.

Die Ein­füh­rung des 365-€-Tickets oder ver­gleich­ba­rer Ange­bo­te zäumt das Pferd von hin­ten auf. Die es in Anspruch neh­men kön­nen, sind in der Regel schon heu­te Stammkund/​inn/​en, benö­ti­gen es oft nicht (Schüler/​innen, die bereits eine Fahr­kar­te für den Schul­weg besit­zen) oder kom­men in den Genuß einer wei­te­ren, meist nicht erfor­der­li­chen Rabat­tie­rung ihrer bis­he­ri­gen Zeit­kar­te. Die Gewin­nung zusätz­li­cher Kund/​inn/​en kann nur gelin­gen, wenn ein attrak­ti­ves Lini­en­an­ge­bot bereit­ge­stellt wird, das auch bekannt ist. An bei­dem, dem Ange­bot und dem Mar­ke­ting, hapert es derzeit.

Mobi­li­tät – Umweltverbund

Der Umwelt­ver­bund, die intel­li­gen­te Ver­net­zung der menschen‑, stadt- und umwelt­ver­träg­li­chen Ver­kehrs­ar­ten Gehen, Rad­fah­ren, Bahn und Bus, ist bis­lang ein blin­der Fleck in der kom­mu­nal­po­li­ti­schen Wahr­neh­mung Bam­bergs. Siche­re und attrak­ti­ve Wege zu allen, nutzer/​innen/​gerechte Rad­stell­plät­ze an wich­ti­gen Hal­te­stel­len, kal­ku­lier­ba­re Fahr­rad­mit­nah­me im Bus (vom abwei­send-aggres­si­ven Ver­hal­ten man­cher Busfahrer/​innen ganz abge­se­hen) sowie eine (bis zum Abschluß des Bahn­aus­baus viel­leicht auch pro­vi­so­ri­sche) Lösung des Fahr­rad­ab­stel­lens auf der innen­stadt­zu­ge­wand­ten Sei­te des Bahn­hofs sind als­bald anzu­ge­hen­de Defizite.

Kei­nes­falls darf Park & Ride am Stadt­rand aus­ge­wei­tet werden.

„Daß … Park & Ride so über­be­wer­tet wird, ist nur erklär­bar aus der gene­rel­len Auto­ori­en­tie­rung, zu deren Fort­set­zung Park & Ride auf viel­fäl­ti­ge Wei­se beiträgt:

Durch Mono­po­li­sie­rung anders­wo viel dring­li­che­rer Inve­sti­tio­nen für den öffent­li­chen Ver­kehr. Denn Park & Ride wird aus ÖPNV-Mit­teln finanziert.

Durch neue Tätig­keits­fel­der für den Stra­ßen­bau, der die gro­ßen Park­plät­ze, Park­häu­ser und die viel­fäl­ti­gen Stra­ßen­in­fra­struk­tu­ren für Park & Ride-Anla­gen errich­tet. Deut­lich wird die­se Ver­zer­rung an der Behaup­tung der Deut­schen Stra­ßen­li­ga, für jeden neu­en ICE-Bahn­hof müß­ten ins­ge­samt 500 km Stra­ße gebaut wer­den, damit die Ver­knüp­fung zum Auto gewähr­lei­stet werde.

Durch einen ‚Image­ge­winn’ für den Auto­ver­kehr, der durch Park & Ride ‚ein grü­nes Män­tel­chen umge­hängt bekommt’.

Das psy­cho­lo­gisch Ver­hee­ren­de an Park & Ride und sei­ner viel­fach begei­ster­ten Unter­stüt­zung durch Ver­tre­ter des öffent­li­chen Ver­kehrs ist das indi­rekt mit dem Kon­zept ver­bun­de­ne Ein­ge­ständ­nis, daß öffent­li­cher Ver­kehr ‚untaug­lich’ für die Flä­chen­er­schlie­ßung sei und nur als Rumpf- und Kor­ri­dor­sy­stem auf hoch­ver­dich­te­ten Ach­sen attrak­tiv und wirt­schaft­lich betrie­ben wer­den kön­ne. So ver­schenkt der öffent­li­che Ver­kehr wich­ti­ge Teil­märk­te, ‚ampu­tiert’ sei­ne eige­ne Bedeu­tung, lie­fert wohl­fei­le Aus­re­den für eine not­wen­dig auto­freund­li­che Ver­kehrs­po­li­tik und ‑pla­nung ‚in der Flä­che’” (Hei­ner Mon­heim: Inte­gra­ti­on der Ver­kehrs­trä­ger).

Park & Ride muß dezen­tral in der Flä­che erfol­gen, an Bahn­hö­fen und wich­ti­gen Bus­sta­tio­nen, die für mög­lichst vie­le Nutzer/​innen auch ohne Auto, mit Fahr­rad oder Pedel­ec erreich­bar sind. Wird der über­wie­gen­de Teil des Wegs, vom Start bis zum Stadt­rand, mit dem Auto zurück­ge­legt, bleibt der öko­lo­gi­sche Gewinn gering, wird oft durch die nega­ti­ven Begleit­erschei­nun­gen der gro­ßen Park­plät­ze und ‑häu­ser (über)kompensiert.

Kon­se­quen­ter­wei­se ist das Ange­bot, die P&R‑Anlagen sowie den zuge­hö­ri­gen Bus­trans­fer kosten­los (kor­rekt: auf Kosten der Bam­ber­ger Bür­ge­rin­nen und Bür­ger) nut­zen zu kön­nen, schnellst­mög­lich zurückzunehmen.

Eine Erleich­te­rung für den Auf­ent­halt und Ein­kauf (nicht allein) in der Innen­stadt, aber auch den Besuch attrak­ti­ver Sehens­wür­dig­kei­ten kön­nen ver­schließ­ba­re Auf­be­wah­rungs­fä­cher dar­stel­len. Das der­zei­ti­ge Ange­bot am ZOB ist daher durch wei­te­re geeig­ne­te Stand­or­te zu ergän­zen. Ein wich­ti­ges Detail: Wäh­rend der bezahl­ten Nut­zungs­dau­er muß wie­der­hol­ter Zugang ohne Ver­fall der bezahl­ten Rest­zeit mög­lich sein.

Schluß­an­mer­kun­gen

Wesent­li­che Erkennt­nis im Bemü­hen, den moto­ri­sier­ten Indi­vi­du­al­ver­kehr zu redu­zie­ren, ist und bleibt: push and pull – kon­se­quen­te Attrak­ti­vie­rung des Umwelt­ver­bunds beglei­tet die Rück­füh­rung der Infra­struk­tur fürs Auto. Sied­lungs­pla­nung beinhal­tet kur­ze Wege als Ziel­vor­stel­lung, die Anbin­dung an den öffent­li­chen Per­so­nen­ver­kehr ist – anders als heu­te – von Beginn an mit­ge­dacht. Mobi­li­täts­er­zie­hung ver­mit­telt, daß Gehen, Rad‑, Bahn- und Bus­fah­ren ange­neh­me Mög­lich­kei­ten der Fort­be­we­gung sind, der Mensch nicht erst ab Füh­rer­schein­er­werb und Auto­be­sitz existiert.

Kampf­be­grif­fe, die den Vor­wurf ideo­lo­gi­scher Moti­va­ti­on gera­de­zu pro­vo­zie­ren, wie „auto­freie Inn­nen­stadt“ oder „auto­frei­es Welt­kul­tur­er­be“, sind hin­ge­gen wenig geeig­net, von der Not­wen­dig­keit der Ver­kehrs­wen­de, mehr aber noch von der Attrak­ti­vi­tät einer ver­än­der­ten Mobi­li­täts­kul­tur zu über­zeu­gen. Denn sie beto­nen selbst, wenn dies nicht beab­sich­tigt ist, zuvor­derst den Ver­bots­cha­rak­ter, erwecken den abschrecken­den Ein­druck der Bevor­mun­dung. Soll­te der Begriff zudem auch nur annä­hernd der inten­dier­ten Rea­li­tät ent­spre­chen, trä­fen die hier­zu not­wen­di­gen Restrik­tio­nen die beson­ders hart, wel­che auf Grund ihrer per­sön­li­chen Situa­ti­on (kör­per­li­che Ein­schrän­kun­gen, Lage und Anbin­dung des Arbeits­plat­zes o. a.) kei­ne akzep­ta­ble Alter­na­ti­ve zur Nut­zung des Kraft­fahr­zeugs haben.

Obschon sich die vor­ste­hen­den Aus­füh­run­gen auf den Per­so­nen­ver­kehr kon­zen­trie­ren, darf der Güter­trans­port nicht aus dem Blick­feld gera­ten. Einen bezeich­nen­den Beleg für die der­zei­ti­ge Schief­la­ge bie­tet der Bam­ber­ger Hafen: 80 % des dor­ti­gen Güter­um­schlags haben mit Schiff und Bahn, die nur eine Neben­rol­le spie­len, nichts zu tun. Die wie­der­hol­ten Bemü­hun­gen der Stadt, flä­chen­in­ten­si­ve Unter­neh­men der Lkw-gestütz­ten Logi­stik, die nur weni­ge – und viel­fach gering qua­li­fi­zier­te – Arbeits­plät­ze bie­ten, wei­sen nicht dar­auf hin, daß die Fehl­ent­wick­lung als sol­che erkannt ist. Über­haupt fehlt es am Bemü­hen, sich aus der star­ken Abhän­gig­keit von Unter­neh­men der auto­mo­bil­ab­hän­gi­gen Wirt­schaft zu lösen.

Mit freund­li­chen Grüßen

Wolf­gang Bönig, Bamberg-Gaustadt