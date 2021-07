Ein ent­spann­ter Besuch im Restau­rant, gemüt­li­che Stun­den im Kino oder auch der Besuch einer Sit­zung: Für Gäste und Kun­den bie­ten immer mehr Ver­an­stal­ter, Ein­zel­händ­ler, Restau­rants über die Luca-App einen digi­ta­len Check-In an.

Nach Down­load der App und Anmel­dung, kann mit der Kame­ra des Han­dys bequem ein QR-Code ein­ge­le­sen wer­den. Man ist dann sofort regi­striert, ohne sich in die aus­ge­leg­ten Zet­tel einzutragen.

Doch was ist mit Per­so­nen ohne Han­dy? Die Stadt Coburg gibt ab heu­te kosten­los Luca-Schlüs­sel­an­hän­ger mit auf­ge­druck­ten QR-Codes aus – so lan­ge der Vor­rat reicht.

Um den Luca-Schlüs­sel­an­hän­ger zu akti­vie­ren, wird für die ein­ma­li­ge Regi­strie­rung nur ein Com­pu­ter benö­tigt. Anschlie­ßend kann der Schlüs­sel­an­hän­ger bei allen Ver­an­stal­tern, die mit Luca arbei­ten, aber auch in Geschäf­ten und in der Gastro­no­mie genutzt wer­den. So ent­fällt das hand­schrift­li­che Aus­fül­len von Kontaktzetteln.

Infor­ma­tio­nen zur Regi­strie­rung und zur Nut­zung des Schlüs­sel­an­hän­gers wer­den auf Wunsch mit aus­ge­hän­digt oder ger­ne wird auch bei der Regi­strie­rung unterstützt.

Den Luca Schlüs­sel­an­hän­ger kann man an fol­gen­den Stel­len erhalten:

Coburg Mar­ke­ting

Herrn­gas­se 4

96450 Coburg

Mo-Fr 9–17 Uhr

Sa 10–14 Uhr

AWO-Mehr­ge­nera­tio­nen­haus

Obe­rer Bür­g­laß 3

96450 Coburg

Mo, Di, Do, Fr 8–18 Uhr

Mi 8–13 Uhr und nach tele­fo­ni­scher Ver­ein­ba­rung: 09561 / 705380

Cari­tas-Quar­tiers­stütz­punkt Creidlitz

Unterm Buch­berg 3

96450 Coburg/​Creidlitz

Mi und Do 9–12 Uhr und nach tele­fo­ni­scher Vereinbarung:01567 / 8312441

Haus am See in Wüstenahorn

Karl-Türk-Str. 88

96450 Coburg

Mi.-Fr. 9–12 Uhr und nach tele­fo­ni­scher Ver­ein­ba­rung: 09561 / 892580