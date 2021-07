“Die Ener­gie und Freu­de, mit der er spielt, wirkt ansteckend!”

Auch wenn sein Name auf­grund der sicher­lich nicht ein­fa­chen Aus­spra­che so man­chem jetzt anfangs noch etwas holp­rig über die Lip­pen gehen mag: Es lohnt sich den Namen Sacar Anim schon ein­mal kräf­tig zu üben. Der 23-jäh­ri­ge US-Ame­ri­ka­ner passt ins Team und Kon­zept der HEROES OF TOMOR­ROW wie die sprich­wört­li­che Faust aufs Auge, denn der in Min­nea­po­lis gebo­re­ne Small For­ward bringt sehr vie­le Eigen­schaf­ten mit nach Bay­reuth, die man sich von einem Neu­zu­gang nur wün­schen kann.

Der 198 Zen­ti­me­ter gro­ße US-Boy galt schon immer als sehr varia­bler und flei­ßi­ger Defen­siv­spe­zia­list, der mit sei­ner unglaub­li­chen Arbeits­ein­stel­lung in den letz­ten Jah­ren an der Mar­quet­te Uni­ver­si­ty sein gesam­tes Spiel auf ein her­vor­ra­gen­des Niveau gebracht und sich zu einem Star­ter im Team der Gol­den Eagles ent­wickelt hat. Sacar Anim ist 95 Kilo­gramm schwer, stand zuletzt im Kader des G‑League Teams der Agua Cali­en­te Clip­pers und erhält bei medi bay­reuth einen Einjahresvertrag.

Das sagt Raoul Kor­ner (Head Coach medi bayreuth):

„Sacar kommt von einer Top-Uni, von der ich frü­her schon Trent Lockett rekru­tiert und damit sehr gute Erfah­rung gemacht habe. Er ist ein viel­sei­ti­ger, ath­le­ti­scher Flü­gel­spie­ler, der sei­ne größ­te Stär­ke in der Defen­si­ve hat. Sei­ne gan­ze Kar­rie­re hin­weg wur­de ihm nie etwas geschenkt, das spie­gelt sich in sei­ner aggres­si­ven Spiel­wei­se wider. Die Ener­gie und Freu­de, mit der er spielt, wirkt ansteckend auf die Spie­ler um ihn her­um. Ihn auf einen rei­nen Defen­siv­spe­zia­li­sten zu beschrän­ken, wür­de ihm aber auch nicht gerecht wer­den, zumal er über die Jah­re auch in der Offen­si­ve eine abso­lu­te Schlüs­sel­rol­le im Col­le­ge ein­ge­nom­men hat. Er ist für uns die idea­le Ergän­zung zu den bereits ver­pflich­te­ten Spielern.“