KIS Kul­tur-Initia­ti­ve Bad Staf­fel­stein möch­te Sie ganz herz­lich zur näch­sten KIS-Ver­an­stal­tung am kom­men­den Sonn­tag, den 11. Juli 2021, ein­la­den, eine Natur- und kul­tur­ge­schicht­li­che Wanderung.

Zie­le sind die letz­ten natür­li­chen Eiben-Vor­kom­men in unse­rer Gegend, die Apol­lo­hän­ge im Klein­zie­gen­fel­der Tal im Bereich Wal­lers­berg – Kött­ler Grund und die Ort­schaft Wal­lers­berg, wo von 1945 bis 1982 Johan­nes Lukasch, dem in unse­rem Band „Kunst und Kul­tur in Bad Staf­fel­stein und im Ober­main­ge­biet III (2021)“ ein Arti­kel gewid­met ist, sei­nen Wohn­sitz hatte.

Die Euro­päi­sche Eibe (Taxus bac­ca­ta) war als eine unse­rer „Urein­woh­ner“ in allen mit­tel­eu­ro­päi­schen Wäl­dern ver­brei­tet, wur­de aber gegen Aus­gang des Mit­tel­al­ters in ganz Deutsch­land fast völ­lig aus­ge­rot­tet, da aus ihrem extrem har­ten Holz die „Eng­li­schen Lang­bö­gen“, die zu der dama­li­gen Zeit eine gro­ße Bedeu­tung für Han­del und Export hat­ten, her­ge­stellt wurden.

Dau­er der Ver­an­stal­tung etwas 2 Stun­den; Län­ge ca 5.5 km mit einer län­ge­ren Stei­gung von etwa 150 Höhen­me­tern; Lei­tung durch Her­mann H. Hacker; es besteht bei der Wan­de­rung kei­ne Ein­kehr­mög­lich­keit; falls gewünscht, bit­te Aus­rü­stung für Pick­nick mitbringen.

Treff­punkt am Park­platz der gegen­wär­tig geschlos­se­nen Gast­wirt­schaft „Wei­hers­müh­le“. Beginn: 13.00 Uhr.

Die Teil­nah­me ist kostenfrei.