Allei­ne die Ankün­di­gung der Tages­ord­nung zu dem Antrag der CSU-Frak­ti­on im Gemein­de­rat, die Kreis­stra­ße zwi­schen Kir­cheh­ren­bach und Wie­sent­hau für Rad­fah­rer sper­ren zu wol­len, hat­te schon im Vor­feld der Gemein­de­rats­sit­zung am Mon­tag­abend zu Leser­brie­fen geführt. Nun wur­de der Antrag der CSU behan­delt und am Schluss einer kon­tro­ver­sen Debat­te mit 5:9 Stim­men abgelehnt.

„Die Gemein­de Kir­cheh­ren­bach bean­tragt, dass die Kreis­stra­ße zwi­schen Kir­cheh­ren­bach und dem Bahn­hof Wie­sent­hau für Rad­fah­rer gesperrt wird“, lau­te­te der Antrag der CSU an Bür­ger­mei­ste­rin Anja Geb­hardt (SPD). Es sei Tat­sa­che das es auf der Strecke Kir­cheh­ren­bach bis zum Bahn­hof Wie­sent­hau immer wie­der zu gefähr­li­chen Situa­tio­nen im Zusam­men­hang mit Rad­fah­ren gekom­men ist. Dies hät­ten auch Bür­ger der CSU schon mit­ge­teilt. Begrün­det wur­de der Antrag mit einem sehr gro­ßen Gefah­ren­po­ten­ti­al und auch damit, dass es Aus­weich­mög­lich­kei­ten sowohl zum Lin­den­kel­ler als auch nach Forchheim/​Reuth gäbe. „Sei­tens des Land­krei­ses soll noch­mals ver­stärkt der Ver­such unter­nom­men wer­den, den bahn­be­glei­ten­den Rad­weg durch­ge­hend zu machen, was auf Kir­cheh­ren­ba­cher Sei­te bereits gege­ben ist“, heißt es wei­ter in dem Antrag. Außer­dem will die CSU das zur Sicher­heit der Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer der Rand­strei­fen bei der Que­rung Rich­tung Lin­den­kel­ler aus­ge­baut und befe­stigt wird.

CSU-Chef und Zwei­ter Bür­ger­mei­ster Micha­el Knör­lein dank­te zunächst den Leser­brief­schrei­bern, auch wenn einer etwas über das Ziel hin­aus­ge­schos­sen sei, in dem er die Bun­des­re­pu­blik bemüh­te. Dies, so Knör­lein, sei anschei­nend einem par­tei­po­li­ti­schen Den­ken geschul­det, weil ja bald Bun­des­tags­wahl sei. Denn Simon Wil­helm aus Pretz­feld sei Listen­kan­di­dat der ÖDP. Außer­dem soll­ten Leser­brief­schrei­ber nicht nur Schlag­wor­te lesen, son­dern sich vor­her wei­te­re Infos dazu ein­ho­len. Denn die CSU wol­le die Rad­fah­rer nicht gän­geln, son­dern errei­chen das sich die Betrof­fe­nen selbst zu Wort mel­den und auf eine not­wen­di­ge und siche­re Rad­we­ge­ver­bin­dung in die­sem Bereich hin­wei­sen. Es kön­ne zudem nicht immer nur sein, dass die Gemein­de­rä­te von Kir­cheh­ren­bach mit Aus­sa­gen kon­fron­tiert wer­den wie „Ihr müsst schau­en das der Rad­weg in Rich­tung Wie­sent­hau wei­ter­ge­baut wird.“ Die Kir­cheh­ren­ba­cher Räte kön­nen ledig­lich anmah­nen und for­dern, weil sie in die­sem Bereich kei­ne Ent­schei­dungs­be­fug­nis hät­ten. Kir­cheh­ren­bach selbst habe sei­ne Haus­auf­ga­ben gemacht und auf sei­nem Gemein­de­grund den Rad­weg in Rich­tung Wie­sent­hau her­stel­len las­sen“, sag­te Knör­lein und beton­te, dass man die Fort­füh­rung des bahn­be­glei­ten­den Rad­wegs auf Wie­sent­hau­er Flur errei­chen will. Auf eige­ne Kosten sei Kir­cheh­ren­bach bereits in gro­ße Vor­lei­stung getre­ten. Nun lie­ge es an der Gemein­de Wie­sent­hau und dem Land­kreis sich um den Lücken­schluss zu küm­mern und die Grund­stücks­ver­hand­lun­gen durch­zu­füh­ren. Auch wenn viel­leicht die Anzahl der Unfäl­le gering ist, stel­le sich die Fra­ge ob erst etwas pas­sie­ren müs­se, bis man reagiert. „Poli­tik muss vor­aus­schau­end han­deln, so Knörlein.

Bür­ger­mei­ste­rin Geb­hardt hat­te in der Zwi­schen­zeit von der Poli­zei einen Unfall­be­richt ange­for­dert. Dem­nach kam es zwi­schen dem 1. Janu­ar 2018 bis zum 12. Juni 2021 zu 16 Unfäl­len auf die­ser Kreis­stra­ßen­strecke. Neun davon waren Wild­un­fäl­le, zwei klei­ne­re Sach­schä­den im Begeg­nungs­ver­kehr, vier Unfäl­le mit Per­so­nen­schä­den und nur ein Unfall mit einem Rad­fah­rer der aus einem Feld­weg kam und noch dazu alko­ho­li­siert war. „Wir kön­nen es nicht erzwin­gen dass ein Rad­weg gebaut wird und der Kreis baut die Stra­ße nicht brei­ter“, so Sieg­fried Ada­mi (SPD). Mit einem Antrag auf Sper­rung der Kreis­stra­ße für Rad­fah­rer set­ze man das fal­sche Zei­chen und unter­stüt­ze damit nicht die Rad­fah­rer, son­dern sei rad­fah­rer­feind­lich, so Ada­mi. „Eine Fra­ge an den Poli­zi­sten Ada­mi, was pas­siert mir wenn ich auf der gesperr­ten Strecke trotz­dem Fahr­rad fah­re?“ Woll­te Rai­ner Geb­hardt (SPD) wis­sen. „Da gibt es ein Ord­nungs­geld von viel­leicht 20 Euro“, war Ada­mis Antwort.

„Wir wol­len ein­fach Druck auf­bau­en, denn von allei­ne geht nichts“, beton­te Johan­nes Schnit­z­er­lein (CSU). „Die Stra­ße zu sper­ren nur um Druck auf­zu­bau­en, das funk­tio­niert nicht“, gab ihm Johan­nes Kor­mann (FW) zurück. Denn es hand­le sich um eine Kreis­stra­ße. Lau­renz Kuh­mann (SPD) sah ein Pro­blem in Ver­bo­ten. „Mit die­ser Dis­kus­si­on scha­den wir der Sache, weil sich dann die Fron­ten auto­ma­tisch ver­här­ten“, so Kuh­mann. „Viel­leicht kann man es anders for­mu­lie­ren, nicht als Ver­bot“, so Rai­ner Geb­hardts Fra­ge in die Run­de. Er war auch der Mei­nung, dass man die Que­rungs­hil­fe kurz­fri­stig umset­zen kön­ne. „Eigent­lich sind es meh­re­re Anträ­ge“, stell­te Ulri­ke Götz (CSU) fest. „Wenn gesperrt wird brau­chen wir viel­leicht gar kei­nen Rad­weg mehr, weil sie dann alle über Reuth fah­ren“, so Götz. Die Rat­haus­chefin ließ nun über den CSU-Antrag abstim­men. Das Ergeb­nis: Die Gemein­de Kir­cheh­ren­bach wird beim Land­kreis kei­nen Antrag auf Sper­rung der Kreis­stra­ße für Rad­fah­rer stel­len. Man will aber wei­ter am Ball blei­ben und Gesprä­che mit den Betei­lig­ten füh­ren. Mit Land­rat Her­mann Ulm (CSU) hat­te Geb­hardt bereits zu die­ser Pro­ble­ma­tik gesprochen.