Gemüt­li­che Sitz­säcke, chil­li­ge Musik, ent­spann­te Groo­ves und inter­ak­ti­ves Got­tes­dienst­ge­sche­hen – zu die­sem unge­wöhn­li­chen Got­tes­dienst­pro­jekt lädt die evan­ge­li­sche Stu­die­ren­den­ge­mein­de Bam­berg (ESG) ein. Den Elec­tro-Swing für den Got­tes­dienst lie­fert DJ Chris Slim aus Bam­berg live. Die Lit­ur­gie gestal­ten Pfar­re­rin Sabri­na Kie­l­on aus Eschen­au und Stu­die­ren­den­pfar­rer Tho­mas Braun. Los geht es am 4. Juli ab 19 Uhr in der Erlö­ser­kir­che am Kuni­gun­den­damm 14. Im Got­tes­dienst ist eine FFP2-Mas­ke Pflicht. Am Aus­gang wird eine Spen­de für die Musik erbe­ten. Über die Home­page der Erlö­ser­kir­che (www​.erloe​ser​kir​che​-bam​berg​.de) kann der Got­tes­dienst live ver­folgt werden.