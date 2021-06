LA MUSI­CA UNE – Die Musik vereint

Ursprüng­lich woll­ten die Musik­schu­len der Part­ner­städ­te Lugo (Ita­li­en) und Kulm­bach schon im Jahr 2020 das 200-jäh­ri­ge Jubi­lä­um der ita­lie­ni­schen Musik­schu­le in einem gemein­sa­men Kon­zert in Lugo fei­ern, doch dann mach­te die Coro­na-Pan­de­mie alle Plä­ne zunichte.

Anfang 2021 hat­te der Lei­ter der Musik­schu­le in Lugo, Matteo Saler­no, die Idee, ein gemein­sa­mes Online­pro­jekt in Angriff zu neh­men und wand­te sich damit an Musik­schul­lei­ter Harald Streit in Kulm­bach. Ziel war es, län­der­über­grei­fend die deut­sche, die ita­lie­ni­sche und die euro­päi­sche Hym­ne aufzunehmen.

Sogleich wur­den von Lehr­kräf­ten bei­der Musik­schu­len die Noten arran­giert und es wur­den soge­nann­te „Play Alongs“ mit Metro­nom-Klick erstellt, zu denen die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ihre jewei­li­ge Stim­me ein­spie­len und auf­neh­men mussten.

Neben tech­ni­schen Her­aus­for­de­run­gen muss­ten die bei­den Musik­schul­lei­ter Matteo Saler­no und Harald Streit auch die sprach­li­che Bar­rie­re mei­stern. Dank des Inter­nets und der Hil­fe vie­ler Unter­stüt­zer konn­te das Pro­jekt nun fer­tig gestellt werden.

Die drei ein­ge­spiel­ten Titel (Deutsch­land­lied, Euro­pa­hym­ne und Ita­lie­ni­sche Hym­ne) sind nun auf You­tube unter „Städ­ti­sche Musik­schu­le Kulm­bach“ ein­ge­stellt und kön­nen auf­ge­ru­fen werden.

Musik­schul­lei­ter Harald Streit dank­te allen betei­lig­ten Lehr­kräf­ten und Schü­lern, die sich an dem auf­wän­di­gen Pro­jekt betei­ligt haben. Sein Dank gilt ins­be­son­de­re Rai­ner Streit für die Erstel­lung der Play-Alongs und Kar­sten Fried­rich, der die ein­zel­nen Vide­os bear­bei­tet und zusam­men­ge­setzt hat – bei den drei Titeln mit ins­ge­samt mehr als 300 Ein­zel­vi­de­os eine sehr zeit­in­ten­si­ve Angelegenheit.

Harald Streit über­gab die CD an Herrn Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann, im Bei­sein von Ver­wal­tungs­rat der Musik­schu­le Simon Moritz und der Ver­wal­tungs­rä­tin für Städ­te­part­ner­schaf­ten, Hel­ga Lor­mes, im Kulm­ba­cher Rathaus.

Ober­bür­ger­mei­ster Leh­mann beton­te, dass es immer wie­der die Men­schen sind, die die bestehen­den Städ­te­part­ner­schaf­ten bele­ben: „Eine Part­ner­schaft bringt nie­man­dem etwas, wenn sie nur auf dem Papier steht. Sie muss mit Leben gefüllt wer­den, es müs­sen sich Men­schen enga­gie­ren, auf­ein­an­der zuge­hen und gemein­sam etwas auf die Bei­ne stel­len. Die bei­den Musik­schu­len haben so ein her­vor­ra­gen­des Pro­jekt orga­ni­siert und wie­der ein­mal gezeigt, dass Musik ver­bin­den kann“.

Die Musik-CD und auch die Vide­os kön­nen nun bei Bedarf bei Ver­an­stal­tun­gen der Stadt Kulm­bach abge­spielt wer­den, wenn es kei­ne Mög­lich­keit gibt Ensem­bles live spie­len zu lassen.

Im Übri­gen dür­fen wir dar­auf hin­wei­sen, dass der­zeit wie­der Anmel­dun­gen für das neue Schul­jahr für alle Fächer mög­lich sind. Vor­be­halt­lich der Ent­wick­lung der CORO­NA-Pan­de­mie, wer­den alle Unter­rich­te im Sep­tem­ber star­ten. Infor­ma­tio­nen und Anmel­de­un­ter­la­gen fin­det man unter www​.kulm​bach​.de/​m​u​s​i​k​s​c​h​ule