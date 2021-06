LICH­TEN­FELS (28.06.2021). Karin Braun führt am Mitt­woch, 7. Juli 2021, durch den Gar­ten der Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main. Der Schwer­punkt der Gar­ten­füh­rung liegt dabei auf dem The­ma „Kräu­ter“. Die Ver­an­stal­tung beginnt um 17 Uhr, dau­ert zir­ka zwei Stun­den und ist kosten­frei. Anmel­dun­gen sind ab sofort per Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de oder tele­fo­nisch unter der Num­mer 09575/921455 möglich.