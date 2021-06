Nach dem gro­ßen Erfolg im letz­ten Jahr bie­ten der Kul­tur­kreis Eber­mann­stadt und die Lite­ra­tur­büh­ne des Forch­hei­mer Schau­spie­lers und Rezi­ta­tors Rai­ner Streng erneut einen lite­ra­ri­schen Spa­zier­gang durch Eben­mann­stadt an. Neben histo­ri­schen Geschich­ten wer­den Sagen und Legen­den aus der Regi­on, aber auch humor­vol­le Tex­te und Gedich­te leben­dig in Sze­ne gesetzt. Die Teilnehmer*innen kön­nen einen unver­gess­li­chen Spa­zier­gang durch den wun­der­schö­nen Ort im Her­zen der Frän­ki­schen Schweiz genie­ßen. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Sonn­tag, 4. Juli 2021 statt. Treff­punkt ist um 17 Uhr am Bür­ger­haus, Bahn­hof­str. 5. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 8 €.

Eine Anmel­dung EB002 unter www​.vhs​-forch​heim​.de oder Tel.: 09191/861060 wird erbeten.