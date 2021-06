Der Kreis­ver­band der Grü­nen gibt die Grün­dung des neu­en Orts­ver­ban­des Tru­bach­tal bekannt:

Wann? Am 17. Juli 2021 um 19 Uhr

Wo? Im Gast­hof zur Post, Tal­str. 8, Egloffstein

Egloff­stein. Die poli­ti­sche Land­schaft im Tru­bach­tal wird bun­ter. Am Sams­tag, 17. Juli 2021, gründet sich ein neu­er Orts­ver­band von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen. Wäh­rend die Grü­nen auf Lan­des- und Bun­des­ebe­ne zuneh­mend Ein­fluss gewin­nen, wol­len die Grü­nen-Mit­glie­der aus dem Tru­bach­tal auch die Kom­mu­nal­po­li­tik vor Ort grü­ner gestal­ten. An die­sem Abend wer­den sich außer­dem die bei­den Bun­des­tags­kan­di­da­tin­nen Lisa Badum (Wahl­kreis 236) und Susan­ne Bau­er (Wahl­kreis 237) inter­es­sier­ten Bürger*innen vor­stel­len und ihre Wahl­kampf-Schwer­punk­te in Impuls­re­fe­ra­ten prä­sen­tie­ren. Alle Poli­tik-Inter­es­sier­te aus dem Tru­bach­tal – von Pretz­feld über Egloff­stein bis Ober­tru­bach – sind ab 19 Uhr herz­lich ein­ge­la­den in den Gast­hof zur Post nach Egloffstein.

Bar­ba­ra Pon­e­leit, Spre­che­rin des Kreis­ver­ban­des Forchheim