Eine groß­zü­gi­ge Spen­de von einer Pri­vat­per­son erhiel­ten die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der BRK Bereit­schaft Mehl­mei­sel in der ver­gan­ge­nen Woche. Mar­co Hertle über­reich­te den ehren­amt­li­chen Sani­tä­te­rin­nen und Sani­tä­tern des Roten Kreu­zes in Mehl­mei­sel eine Spen­de in Höhe von 4.000 Euro.

Mar­co Hertle unter­stützt als Pri­vat­per­son immer wie­der wohl­tä­ti­ge Pro­jek­te ver­schie­de­ner Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen und sieht sei­ne Spen­de, als Bei­trag zur Sicher­heit und Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung, bei den ehren­amt­li­chen Hel­fern der BRK Bereit­schaft Mehl­mei­sel gut angelegt.

Denn die ehren­amt­li­chen Mit­glie­der der BRK Bereit­schaft Mehl­mei­sel unter­stüt­zen im Rah­men ihrer viel­fäl­ti­gen Rot-Kreuz-Arbeit den öffent­lich­recht­li­chen Ret­tungs­dienst bei der Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung im Not­fall, ste­hen für Ein­sät­ze im Rah­men des Kata­stro­phen­schut­zes zur Ver­fü­gung und sichern Ver­an­stal­tun­gen als Sani­tä­ter ab. Ihren Dienst lei­sten die Mit­glie­der unent­gelt­lich und in ihrer Frei­zeit. Vie­le ihrer erbrach­ten Dien­ste für ihre Mit­men­schen wer­den nicht vom Gesund­heits­sy­stem refi­nan­ziert, wes­halb die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den bei drin­gend benö­tig­ten Anschaf­fun­gen von Aus­rü­stung und bei der Instand­hal­tung ihres Ein­satz­fahr­zeu­ges auf die Unter­stüt­zung mit Spen­den ange­wie­sen sind.

Auch die groß­zü­gi­ge Spen­de von Mar­co Hertle fließt in vol­lem Umfang in die Anschaf­fung von drin­gend benö­tig­ter Aus­rü­stung und hilft mit bei der Deckung der Instand­hal­tung des Kran­ken­trans­port­wa­gens (KTW) der BRK Bereit­schaft Mehl­mei­sel. Zudem pla­nen die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den des Roten Kreu­zes in Mehl­mei­sel die Anschaf­fung eines Mann­schafts­trans­port­wa­gens (MTW). Mit die­sem kön­nen in Zukunft die ehren­amt­li­chen Sani­tä­ter fle­xi­bler ein­ge­setzt wer­den und mit einer grö­ße­ren Zahl an Hel­fern zur Stel­le sein, so Karin Eigl, Bereit­schafts­lei­te­rin der BRK Bereit­schaft Mehl­mei­sel. Die Kosten für die Anschaf­fung eines neu­en Fahr­zeugs sind jedoch hoch und müs­sen zum gro­ßen Teil von der BRK Bereit­schaft Mehl­mei­sel selbst getra­gen werden.

Trotz gro­ßen Enga­ge­ments und Bemü­hun­gen, kön­nen die­se nicht allein durch die Mit­glie­der bewäl­tigt wer­den. Man ist auf die Unter­stüt­zung aus der Bevöl­ke­rung mit Spen­den ange­wie­sen. Jeder Bei­trag, auch klei­ne, hilft dabei den Hel­fern ihre Dien­ste für die Bevöl­ke­rung Auf­recht zu erhal­ten, erklärt Karin Eigl.

Wenn Sie die BRK Bereit­schaft Mehl­mei­sel unter­stüt­zen möch­ten, richten

Sie bit­te Ihre Spen­de an:

Spar­kas­se Bayreuth

IBAN: De28 7735 0110 0009 019407

BIC. BYLADEM1SBT

Ver­wen­dungs­zweck: BRK Bereit­schaft Mehlmeisel

Die BRK Bereit­schaft Mehl­mei­sel und der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth bedan­ken sich herz­lich für die groß­zü­gi­ge Unterstützung!