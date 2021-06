Sehr geehr­ter Herr Ober­bür­ger­mei­ster, sehr geehr­te Frau Bro­z­at, ich wen­de mich heu­te in mei­ner Eigen­schaft als Sport­pfle­ger des Stadt­ra­tes Bayreuth…

Offe­ner Brief des Bay­reu­ther Sport­pfle­gers Georg Kämpf

Bam­berg-Gaustadt, 12. Juni 2021 Sehr geehr­te Damen und Her­ren! Die Bericht­erstat­tung über die Ein­bahn­re­ge­lung in der Erlich­stra­ße und deren Freigabe…

Aus der Gaustäd­ter Leser­post: Ein­bahn­re­ge­lung in der Erlich­stra­ße unter­liegt kei­ner loka­len poli­ti­schen Wil­lens­bil­dung

Ab Mon­tag, 7. Juni 2021, ist auf­grund sin­ken­der Inzi­denz­zah­len und zuneh­men­der Imp­fun­gen der gesam­te Sport in Bay­ern wie­der mög­lich! Dies…

Neue Strecke für Moun­tain­bi­ker in Lich­ten­fels

In mehr als 500 Arbeits­stun­den: Loka­le Com­mu­ni­ty baut am Krap­pen­berg Trail in Eigen­lei­stung – mit Unter­stüt­zung der Baye­ri­schen Staats­for­sten und…