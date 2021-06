Die Freun­de der Plas­sen­burg erstei­ger­ten jüngst das Por­trät einer edlen Dame mit Plas­sen­burg. Nun bit­tet der Ver­ein um Mit­hil­fe: Wer ist die Frau mit der Plas­sen­burg? Woher kommt das Gemäl­de? Als Beloh­nung win­ken Gastro-Gutscheine.

Ade­li­ge oder Herrscherin?

Streng blickt sie den Betrach­ter an, die Dame auf dem ova­len Gemäl­de, das die Freun­de der Plas­sen­burg vor weni­gen Wochen bei einer Kunst­ga­le­rie in Mün­chen erstan­den haben. Dort wur­de das Bild als „Ade­li­gen­por­trait“ oder gar „Herr­sche­rin“ aus Kulm­bach ange­bo­ten. Die­se Annah­men dürf­ten kaum stim­men. Das Hüft­bild zeigt eine in ein auf­wän­dig gear­bei­te­tes, brau­nes Rei­se­ko­stüm mit Knopf­lei­ste geklei­de­te Dame. Sie hat eine schlich­te Hoch­steck­fri­sur und hält zwei wei­ße Rosen vor sich im Schoß. Die Blu­men hän­gen nach unten, fri­sche Tau­trop­fen sind vom Maler kunst­voll auf den Blü­ten­blät­tern trä­nen­gleich gesetzt. Mit bei­den Hän­den, unter deren hel­ler Haut sich fein die Äder­chen abzeich­nen, hält die Frau die mit vie­len Sta­cheln bewehr­ten Rosen in ihren augen­schein­lich per­fekt mani­kür­ten Fin­gern. Unper­fekt sind hier aber die Rosen­blät­ter, die Löcher zei­gen, wohl den typi­schen Rosen­rost, ein häu­fig vor­kom­men­der Schädlingsbefall.

Fest zusam­men­ge­knif­fen scheint der Mund, kein Schmuck ist direkt auf der Haut zu sehen, weder an den Ohren noch den Fin­gern. Die Per­len­ket­te der Frau ist in der Mode der 1920er auf dem Kra­gen getra­gen. Der Blick ist der­ge­stalt ange­legt, dass die Augen dem Betrach­ter zu fol­gen schei­nen, wenn er vor dem Bild auf und ab geht. Doch dies ist nicht unbe­dingt ein Kunst­griff des Malers, son­dern wohl eher eine opti­sche Täuschung.

Ein läs­sig, aber wür­de­voll über bei­de Unter­ar­me geleg­ter Pelz und eine zwei­rei­hi­ge Per­len­ket­te ver­mit­teln zusätz­lich den Ein­druck einer äußerst gut situ­ier­ten Frau aus rei­chem Hau­se. Per­len sind in der Male­rei seit dem 16. Jahr­hun­dert als Sym­bol der Rein­heit, aber auch der Ver­gäng­lich­keit geschätzt. Per­len wie auch die Tau­trop­fen ver­kör­pern Trä­nen aber auch Ver­schwie­gen­heit und Geheim­nis in der Male­rei. Etwas sub Rosa zu erzäh­len, latei­nisch für „unter der Rose“, bedeu­tet unter dem Sie­gel der Ver­schwie­gen­heit. Dies sind sehr deut­li­che Hin­wei­se auf ein Geheim­nis, das das Bild in sich trägt. Die Wei­ße Frau der Plas­sen­burg dürf­te hier sicher nicht dar­ge­stellt sein.

Mit Plas­sen­burg und Spitalkirche

Das Bild ist mit Ölfar­ben auf Holz ganz im Stil von Tafel­bil­dern der Renais­sance und des Früh­ba­rocks geschaf­fen, doch die Mal­wei­se ist modern. Im Hin­ter­grund zeigt sich eine gebir­gi­ge, bewal­de­te Land­schaft, durch­bro­chen von schrof­fen Fel­sen. Der Wald ist leicht nebel­haft dar­ge­stellt. Zwei Gebäu­de ragen jedoch sehr deut­lich erkenn­bar her­aus: Die Plas­sen­burg hin­ter der rech­ten Schul­ter der Frau sowie dar­un­ter die Spi­tal­kir­che aus der Alt­stadt Kulm­bachs. Die wei­te­ren Bau­wer­ke und deren Dächer sind in einer Art Sfu­mato gemalt und nur sche­men­haft erkennbar.

Die Mün­che­ner Gale­rie bot vor eini­gen Wochen das Bild unter mit der wenig kon­kre­ten Bezeich­nung als „Ober­schich­ten­por­trät“ an, ohne dass Her­kunft oder die dar­ge­stell­te Per­son benannt wur­den. Der Gale­rist erging sich in Ver­mu­tun­gen. Die Iden­ti­tät der Frau ist unbekannt.

Wei­ße Rosen, die nach unten gehal­ten wer­den, sind oft das Sym­bol für Lie­be über den Tod hin­aus. Die Frau ist mit ern­stem Blick im Drei­vier­tel­por­trät dar­ge­stellt und wen­det sich mit ihren Augen direkt an den Betrach­ter. Alles an ihr strahlt Wür­de, Distan­ziert­heit und Wohl­stand aus. Aus der nebel­haf­ten Land­schaft wirkt sie als scharf umris­se­ne Per­son selt­sam ent­rückt. Es ist nicht bekannt, ob hier eine noch leben­de oder eine 1930 even­tu­ell bereits ver­stor­be­ne Per­son dar­ge­stellt wur­de. Eben­so könn­te eine trau­ern­de Dame in Öl fest­ge­hal­ten wor­den sein. Etwas steif wir­ken die gestepp­te wei­ße Blu­se und die Hals­par­tie mit den Per­len, die dem Maler nicht so gelun­gen sind wie Gesicht, Hän­de und das Kleid. Bemer­kens­wert fein sind ihm die Haa­re des Pelz­man­tels sowie die Fri­sur der Dame gelun­gen. Sie dürf­te in rei­fe­rem Alter abge­bil­det sein, graue Sträh­nen sind in ihrem brau­nen Haar zu erahnen.

Franz Xaver Wil­helm Braunmiller

Der Künst­ler heißt Franx Xaver Wil­helm Braun­mil­ler, gebo­ren 1905 in Mün­chen und dort 1993 ver­stor­ben. Er war ein bekann­ter Por­trät-und Kir­chen­ma­ler, der über 300 Got­tes­häu­ser, aus­ge­stat­tet hat. Als jüng­ster ange­nom­me­ner Stu­dent der Münch­ner Kunst­aka­de­mie lern­te er bereits mit 17 Jah­ren bei Max Doer­ner und Adolf Schin­ne­rer. Zahl­rei­che Münch­ner Per­sön­lich­kei­ten und Kir­chen­ver­tre­ter haben sich von ihm por­trä­tie­ren las­sen. Sei­ne Wer­ke wer­den inter­na­tio­nal in Gale­rien und auf Auk­tio­nen gehan­delt. Braun­mil­lers in den 1920er Jah­re begrün­de­tes Ate­lier nutz­te er auch für die Erschaf­fung von Glas­fen­stern. Es wird bis heu­te als Restau­rie­rungs­werk­statt von sei­ner Enke­lin wei­ter­ge­führt. Das Damen­por­trät mit der Plas­sen­burg ist von ihm mit der Jah­res­zahl 1930 signiert.

Es wur­de wohl noch in den 1930er Jah­ren in der Kunst­tisch­le­rei Georg Obern­dor­fer in der Blü­ten­stra­ße in Mün­chen gerahmt, wie ein Auf­kle­ber und ein Stem­pel auf der Rück­sei­te ver­ra­ten. Der Objekt­rah­men ist wuch­tig, dun­kel­braun und mit einer Gold­lei­ste zum Gemäl­de hin noch­mals abge­setzt. Eine für die 1930er Jah­re sehr teu­re Art der Rahmung.

Im Münch­ner Kunst­markt erworben

„Der stell­ver­tre­ten­de Ver­eins­vor­sit­zen­de Hol­ger Peiln­stei­ner hat das Bild vor Ostern im Ange­bot einer Münch­ner Gale­rie im Stadt­teil Schwan­tal­er­hö­he ent­deckt. Die qua­li­tät­vol­le Mal­wei­se, der bekann­te Künst­ler und der direkt erkenn­ba­re Bezug zu Kulm­bach und der Plas­sen­burg haben uns über­zeugt, den Ankauf zu wagen“, erklär­te der Vor­sit­zen­de der Freun­de der Plas­sen­burg Peter Weith die Umstän­de der Erwer­bung. Zudem soll­te nach vie­len männ­li­chen Por­träts auch wie­der ein in Ver­bin­dung zur Plas­sen­burg ste­hen­des Damen­bild die Samm­lung des Ver­eins bereichern.

Das Gemäl­de befin­det sich laut Peter Weith trotz klei­ner Schä­den in einem recht guten Zustand: „Mini­ma­le Ver­schmut­zun­gen und klei­ne Krat­zer sind vor­ne zu sehen. Auch am Rah­men sind leich­te Gebrauchs­spu­ren, Ker­ben und Abplat­zun­gen zu erken­nen“. Der Ver­ein wird in den kom­men­den Mona­ten für eine Restau­rie­rung des Bil­des sor­gen, das in Zukunft im Rah­men von Aus­stel­lun­gen oder in einem der Muse­en even­tu­ell dau­er­haft der Öffent­lich­keit prä­sen­tiert wer­den soll. Über die Höhe der Ankauf­sum­me wur­de Still­schwei­gen vereinbart.

Ver­ein bit­tet um Mit­hil­fe: Wer war die Frau?

„Zunächst aber wol­len wir das gro­ße Geheim­nis des Bil­des lösen: Wer ist bzw. war die Frau?“ Der Ver­ein for­dert alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Kulm­bachs und der Regi­on auf, das Bild auf sei­ner Web­sei­te genau­er zu betrach­ten und dem Ver­ein Hin­wei­se auf die Iden­ti­tät der Dar­ge­stell­ten zuzu­sen­den. „Wir wol­len auch wis­sen, wo das Bild ein­mal gehan­gen hat“, so Weith. Die Freun­de der Plas­sen­burg bit­ten dar­um, kon­kre­te Hin­wei­se schrift­lich unter Anga­be der Adres­se des Tipp­ge­bers an die E‑Mailadresse geheimnis@​freunde-​der-​plassenburg.​de, die Fax­num­mer 09221 /87847–199 oder an die Post­an­schrift „Freun­de der Plas­sen­burg, Rosen­krant­z­stra­ße 28–30, 95326 Kulm­bach zu sen­den“. Als Beloh­nung für die besten und ziel­füh­rend­sten Hin­wei­se wird der Ver­ein sich bei den Ein­sen­dern mit Gut­schei­nen für Gast­stät­ten aus der Regi­on bedan­ken – daher bit­te unbe­dingt die Absen­der­adres­se angeben.